Bosz spürt vor Stuttgart den "Gegenwind"

Peter Bosz erwartet eine schwierige Aufgabe beim VfB Stuttgart

BVB-Trainer Peter Bosz ist vor dem Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart weiter optimistisch. Gleichzeitig räumte der Niederländer einen hohen Druck ein, der derzeit auf der Mannschaft laste.

"Der Optimismus bei mir ist da. Wir konnten in der Länderspielpause mit zwölf, dreizehn Spielern trainieren. Daher konnten wir an offensiven und defensiven Sachen richtig arbeiten", sagte Bosz vor dem Auswärtstrip ins Schwabenland.

Überhaupt ist der Übungsleiter weiter von seiner Mannschaft überzeugt. "Nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Spielweise haben mich zuletzt nicht zufrieden gestimmt. Das müssen wir ändern. Es war wichtig, dass wir jetzt Zeit hatten, mit einigen Spieler zu arbeiten. Es wird wichtig, dass wir wieder den Weg hoch finden und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen", erklärte Bosz.

"Schürrle ist bereit"

Auch persönlich sieht sich der 53-Jährige gefordert: "Wenn man nicht gewinnt, ist der Gegenwind da. Das spürt man. Innerhalb von drei Wochen hat sich das hier schnell geändert. Für mich ist die große Herausforderung, das zu drehen und das werde ich schaffen." Gleichzeitig betonte Bosz, sich in Dortmund "sehr wohl zu fühlen".

Gegen Stuttgart erwartet der Niederländer vor allem einen defensiv gut eingestellten Gegner. "Stuttgart steht sehr gut in Verteidigung, das wird nicht einfach. Sie stehen meist mit einer Fünferkette und zwei Sechsern davor. Sie lassen kaum Torversuche zu und sind sehr gut organisiert", so Bosz, der an sein Team appellierte: "Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir als richtiger Mannschaft auftreten. Wir müssen unsere Spielweise zu 100 Prozent auf den Platz bringen."

Personell können die Dortmunder nahezu aus dem Vollen schöpfen. "Toprak war verletzt am Knie und wird wahrscheinlich morgen erst wieder mit trainieren. Ich habe noch nicht mit allen Spielern gesprochen. Aber nach allem, was ich bisher gehört habe, gab es keine Probleme", sagte Bosz und räumte auch André Schürrle eine Einsatzchance gegen Stuttgart ein: "Schürrle ist bereit, 90 Minuten zu spielen. Er hat lange nicht gespielt und trainiert, aber jetzt ist er da."