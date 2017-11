Bittere Diagnose für Magdeburgs Chahed

Bittere Diagnose für Tarek Chahed

Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg muss voraussichtlich vier Monate auf Tarek Chahed verzichten.

Der 21 Jahre alte Flügelspieler erlitt am Dienstag im Training einen Außenbandriss im rechten Knie. Dies teilte der Tabellendritte am Mittwoch mit. Chahed soll am Freitag operiert werden.

Chahed verlor zu Beginn der laufenden Saison seinen Stammplatz und kam bisher lediglich siebenmal als Einwechselspieler für den früheren Europapokalsieger zum Einsatz.