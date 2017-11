Wagner im Winter als Lewy-Backup zum FCB?

Läuft Sandro Wagner bald (wieder) im Trikot der Bayern auf? (Bildmontage)

"Es wäre schon von Vorteil, in der entscheidenden Saisonphase eine Alternative auf der Bank zu haben." Dieser Satz stammt von Robert Lewandowski, der für den FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga als Alleinunterhalter im Sturm zu Werke geht. Deshalb forderte der 29-Jährige zuletzt vehement personelle Unterstützung in Form eines Transfers. Gut möglich, dass Lewy nun schneller als erwartet einen neuen Mann an die Seite bekommt.

Wie die "Bild" berichtet, ist an den Spekulationen um ein Engagement von Sandro Wagner beim deutschem Rekordmeister durchaus etwas dran. Nach Informationen der Zeitung mit den vier großen Buchstaben soll der Angreifer der TSG 1899 Hoffenheim seinen Klub bereits vor einem Monat um Freigabe gebeten haben.

Konkret soll der 29-Jährige demnach schon im kommenden Winter zu seinem Ex-Verein, für den er zwischen 1995 und 2008 spielte, zurückkehren. Auf Nachfrage der "Bild" wollte sich Wagner allerdings nicht zu den Gerüchten äußern.

Gute Gründe

Der TSG-Stürmer traf in dieser Saison bereits vier Mal und legte zudem zwei Treffer auf. Auch in der letzten Spielzeit machte der Mittelstürmer von sich reden, verbuchte elf Tore und vier Vorlagen für sich. Diese starken Leistungen öffneten dem 29-Jährigen zudem die Tür für die deutsche Nationalmannschaft.

Auch die Bilanz unter Joachim Löw kann sich sehen lassen. Fünf Treffer in drei WM-Qualifikationsspielen sind wohl auch den Bayern nicht verborgen geblieben.

Wagner ist in München geboren und aufgewachsen. Seine Familie (Frau und zwei Kinder) lebt in einem Vorort von Bayerns Hauptstadt. Nach Informationen der "Bild" soll zu Beginn des neuen Jahres ein drittes Kind im Hause des Angreifers auf die Welt kommen. Beste Voraussetzungen also für einen Wechsel an die Isar?