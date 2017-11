WM-Gruppenphase: Lostöpfe stehen fest

Die Lostöpfe für die WM-Gruppenphase stehen fest

Die Würfel sind gefallen, 32 Teams für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland qualifiziert: Am 1. Dezember entscheidet sich, auf den die qualifizierten Mannschaften in der Gruppenphase treffen. Zahlreichen Teams drohen echte Hammergruppen.

Nachdem die Nationalmannschaft Perus in der Nacht zu Donnerstag das letzte Ticket nach Russland buchte, steht das Teilnehmerfeld der WM 2018 endgültig fest. Die Auslosung der Gruppenphase erfolgt am 1. Dezember im Moskauer Kreml.

Neben der deutschen Mannschaft sind in Topf 1 auch die Teams aus Russland, Brasilien, Portugal, Argentinien, Belgien, Polen und Frankreich zu finden. Auf diese Nationen werden Joachim Löw und die DFB-Elf demnach nicht in der Gruppenphase treffen. Dafür droht dem amtierenden Weltmeister bereits in der Vorrunde ein Duell gegen Spanien, England oder Uruguay.

In der Gruppenphase können maximal zwei Teams aus Europa aufeinandertreffen. Die Mannschaften der anderen Kontinentalverbände dürfen nicht zusammen in eine Gruppe gelost werden.

Die Lostöpfe der WM 2018 in der Übersicht:

Topf 1: Deutschland (Nr. 1 der Weltrangliste), Russland (WM-Gastgeber), Brasilien (2), Portugal (3), Argentinien (4), Belgien (5), Polen (6), Frankreich (7)

Topf 2: Spanien (8), Peru (10), Schweiz (11), England (12), Kolumbien (13), Mexiko (16), Uruguay (17), Kroatien (18)

Topf 3: Dänemark (19), Island (21), Costa Rica (22), Schweden (25), Tunesien (28), Ägypten (30), Senegal (32), Iran (34)

Topf 4: Serbien (38), Nigeria (41), Australien (43), Japan (44), Marokko (48), Panama (49), Südkorea (62), Saudi-Arabien (63)