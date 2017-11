Guardiola vor Vertragsverlängerung bei City?

Pep Guardiola (l.) fühlt sich bei Manchester City sichtlich wohl

Pep Guardiola führt Manchester City derzeit von Erfolg zu Erfolg, die Mannschaft hat unter seiner Führung den nächsten Entwicklungsschritt genommen.

Damit es auch in Zukunft ähnlich erfolgreich weitergeht, soll nun die Zusammenarbeit mit dem Katalanen verlängert werden.

Wie die britische "Daily Mail" berichtete, will der Klub den Vertrag Guardiolas vorzeitig verlängern. Dem Vernehmen nach wollen sich Trainer und Verantwortlichen des Vereins bald zusammensetzen und über die Zukunft sprechen.

Pep soll ebenfalls an einer Vertragsverlängerung interessiert sein. Besonders die positive Entwicklung der Mannschaft und die Ergebnisse seiner Methoden sollen den 46-Jährigen dazu bewogen haben. Auch privat fühle er sich in der Stadt wohl, heißt es in dem Bericht.

Längste Amtszeit in Peps Karriere?

Der Vertrag des Fußballlehrers läuft noch bis Ende nächster Saison. Seit 2016 leitet er die sportlichen Geschicke der Citizens.

Drei Jahre lang trainierte Guardiola zuvor den FC Bayern München, vier Jahre arbeitete er beim FC Barcelona. Sollte er über 2019 hinaus in Manchester bleiben, könnte die Zusammenarbeit mit den Skyblues die bisher längste seiner Karriere werden.

Die aktuellen Erfolge Citys sprechen jedenfalls für eine Vertragsverlängerung. Agüero, De Bruyne, Sané und Co. dominieren die Premier League und fahren Sieg um Sieg ein. Acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Manchester United und die vorzeitige Qualifikation für die K.o.-Phase der Champions League sind das Resultat des Höhenflugs.