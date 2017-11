Bastürk: Terim "hat mir einen Knacks gegeben"

Yildiray Bastürk (r.) absolvierte 49 Länderspiele für die Türkei

Yildiray Bastürk wirbelte Anfang der 2000er Jahre für den VfL Bochum, Bayer Leverkusen und Hertha BSC die Fußball-Bundesliga auf. Jetzt hat der 38-Jährige seine Karriere Revue passieren lassen und über sein bitterstes Kapitel gesprochen.

"Ich war völlig geplättet, als Terim mir sagte, dass er mich nicht mitnimmt. Das hat mir wirklich einen Knacks gegeben", sagte Bastürk im "kicker" über seine überraschende Nichtnominierung für die Europameisterschaft 2008: "Danach begann dann auch eine Phase mit vielen Verletzungen, deshalb kam ich in Stuttgart nicht so richtig auf die Beine".

Erfolgreichere Zeiten erlebte der Ex-Profi hingegen zwischen 2001 und 2004 bei Bayer Leverkusen. Besonders das "Vize-Triple" im Jahr 2002 ist dem Türken in Erinnerung geblieben. "Das Champions-League-Finale in Glasgow, dazu das verlorene DFB-Pokalfinale gegen den FC Schalke und eine wahnsinnige Schlussphase in der Bundesliga, wo wir mit viel Pech lediglich Vizemeister hinter Borussia Dortmund wurden. Das war ein überragendes Jahr, wir hatten eine super Mannschaft, die unter Toppmöller feinen Offensivfußball gespielt hat", resümierte Bastürk.

Madrid "alles abverlangt"

Das CL-Finale ist dem ehemaligen Profi noch heute präsent: "Das war ein großes Finale in Glasgow, der kleine Außenseiter aus Leverkusen gegen die Weltstars von Real Madrid mit Zinédine Zidane, Luis Figo und Roberto Carlos. Wir haben ihnen alles abverlangt und waren drauf und dran, das 2:2 zu machen. Aber Iker Casillas hat an dem Tag alles gehalten."

Seinen Durchburch im Profifußball schaffte der gebürtige Herner einst beim VfL Bochum. "Es war eine tolle Zeit beim VfL Bochum, auch wenn wir zwischendurch mal abgestiegen sind. Aber da herrschte auch wegen Boss Werner Altegoer eine große Kontinuität, die es heute leider nicht mehr gibt", blickte Bastürk zurück, der vor allem seinen damaligen Trainer Klaus Topmöller eine Schüsselrolle zuschreibt: "Das war mein größter Förderer. Er hat mich aus der Wattenscheider Jugend geholt und immer auf mich gesetzt."

Insgesamt acht Jahre war Bastürk in der Bundesliga aktiv. Nach einem einjährigen Abstecher in die Premier League zu Blackburn Rovers beendete der einstige Tempo-Dribbler im Jahr 2010 seine Karriere.