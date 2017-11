Premier-League-Ticketpreise: Arsenal vorne

Ein Besuch im Emirates ist ein kostspieliges Vergnügen

Ein Stadionbesuch in der englischen Premier League ist vor allem eins: teuer. Wie viel Geld man mindestens für eine Eintrittskarte zahlen muss bzw. maximal zahlen kann, hat nun die "BBC" herausgefunden.

Laut der Umfrage der Medienanstalt ist ein Besuch im Emirates Stadium des FC Arsenal mit Abstand am teuersten. Das billigste Tagesticket für ein Spiel der Londoner kostet umgerechnet 30 Euro, die teuerste Tageskarte liegt bei stolzen 106 Euro.

Auch bei den Dauerkartenpreisen setzt Arsenal neue Maßstäbe. So liegt das günstigste Ticket hier bei rund 1000 Euro, das teuerste bei knapp 2000 Euro. Immerhin ist in diesen Preisen auch der Eintritt zu bis zu sieben Pokal- und Europapokalspielen inklusive.

Deutlich humaner sind die Preis bei Aufsteiger Huddersfield, der Mannschaft von Trainer David Wagner. Bei den "Terriern" gibt es das günstigste Jahresticket schon für überschaubare 110 Euro, die teuerste Dauerkarte kostet ca. 330 Euro. Bei den Tagestickets unterscheidet Huddersfield nicht zwischen teuren und billigen Plätzen und bietet sämtliche Karten für ca. 33 Euro an.

Liverpool auf Augenhöhe mit Manchester United

Wer sich ein Spiel von Jürgen Klopps FC Liverpool live ansehen will, kommt schon für zehn Euro ins Stadion - allerdings nur, wenn er zu den 500 Glücklichen zählt, die in der Umgebung wohnen und eins der seltenen Tickets rechtzeitig ergattern. Der Preis für die teuerste Eintrittskarte an der Anfield Road liegt aktuell bei 66 Euro, die Preise für die Dauerkarten variieren von 760 bis 970 Euro.

Bei Rekordmeister Manchester United müssen die Fans ähnlich tief in die Tasche greifen. Auch hier liegen die Preise für eine Dauerkarte zwischen 600 und 1050 Euro. Für ein einzelnes Spiel müssen Fans zwischen 35 und 65 Euro auf den Tisch legen.

Die Dauerkartenpreise der Premier-League-Klubs in der Übersicht:

FC Arsenal: 1000 bis 2000 Euro

FC Chelsea: 840 bis 1400 Euro

Tottenham: 720 bis 1900 Euro

ManUnited: 600 bis 1050 Euro

ManCity: 330 bis 1030 Euro

FC Liverpool: 760 bis 970 Euro

Huddersfield: 110 bis 330 Euro

Bournemouth: 615 bis 850 Euro

Leicester: 410 Euro bis 810 Euro

Crystal Palace: 470 bis 830 Euro

West Ham: 320 bis 1300 Euro

West Bromwich: 425 bis 560 Euro

Watford: 450 bis 760 Euro

Swansea: 470 bis 550 Euro

Stoke: 330 bis 680 Euro

Southampton: 600 bis 850 Euro

Newcastle: 530 bis 820 Euro

Everton: 470 bis 630 Euro

Burnley: 370 bis 650 Euro

Brighton: 550 bis 910 Euro