Freiburg mit Kempf und neuem Mut gegen Wolfsburg

Kehrt nach seiner Verletzungspause zurück: Marc Oliver Kempf

Vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (um 15:30 Uhr im Liveticker) hat sich die Personalsituation beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg wieder etwas entspannt. U21-Europameister Marc Oliver Kempf wird nach seiner Verletzungspause wohl wieder in die Startelf rücken.

Auch der zuletzt gesperrte Caglar Söyüncü steht wieder zur Verfügung. "Kempf könnte spielen und das ist auch durchaus denkbar", bestätigte SC-Trainer Christian Streich zwei Tage vor der Partie. Philipp Lienhart stehe zwar wieder im Mannschaftstraining, könne aber gegen die Wölfe noch nicht mitwirken.

In puncto Personal wollte sich der 52-Jährige derweil nicht in die Karten schauen lassen. "Bei der Aufstellung ist es wie immer ein Abwägen", gab er zu Protokoll. "Viele Spieler sind eng beieinander. Es gibt viele Überlegungen, wie wir es zusammen basteln."

"Wir wollen auch agieren"

Den Gegner aus der Autostadt erwartet Streich aggressiv. Deshalb müsse sein Team "super verteidigen", sich aber nicht nur auf die Defensive beschränken. "Wir wollen auch agieren. Dann gibt es Möglichkeiten für uns. Wir dürfen uns nicht zu sehr davon abhängig machen, wie Wolfsburg spielen wird", so der Matchplan des Trainers.

Angesichts von nur acht Punkten wollen die Breisgauer am Samstag unbedingt den ersten Auswärtssieg holen. Immerhin: Den letzten Dreier in der Fremde feierten die Freiburger am Ende der Vorsaison in Wolfsburg.