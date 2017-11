96-Eigengewächs Anton vor Nordduell fraglich

Waldemar Anton verletzte sich im U21-Länderspiel

Hannover 96 bangt vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga beim schwer angeschlagenen Nordrivalen Werder Bremen am Sonntag um den Einsatz von Innenverteidiger Waldemar Anton.

Der 21-Jährige erlitt beim 5:2-Sieg der U21-Nationalmannschaft am Dienstag in Israel eine starke Prellung des rechten Kniegelenks. In der laufenden Saison zählt das Eigengewächs zu den Stützen im Team von André Breitenreiter und verpasste bislang keine Minute in der Liga.