Trapp: BVB "ein hochinteressanter Verein", aber...

Kevin Trapp will sich bei PSG durchsetzen, schließt aber nichts aus

Während er unlängst im prestigeträchtigen Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Frankreich zwischen den Pfosten des DFB-Kastens stand, sitzt Kevin Trapp bei Paris Saint-Germain seit dem Sommer nur noch auf der Bank. Zuletzt wurde daher immer wieder über einen Wechsel zu Borussia Dortmund spekuliert. Nun bezog Trapp Stellung.

"Ich habe nie gesagt, dass der BVB keine Rolle spielen würde. Aber es gibt keinen Kontakt. Das ist ein hoch interessanter Verein, der international spielt und vor einigen Jahren im Champions League- Finale war", erklärte der 27-Jährige im Gespräch mit "Sport1".

Sein klares Ziel sei es allerdings, sich in Paris durchzusetzen, stellte Trapp unmissverständlich klar. Er habe bislang überhaupt nicht über "mögliche Klubs nachgedacht." Sollte es dennoch irgendwann zum Abschied kommen, ist der Keeper offen für verschiedene Optionen. Eine Rückkehr in die Bundsliga hat ebenso ihren Reiz, wie ein erneuter Wechsel ins Ausland.

RB und Bayern ohne Bedarf

"Natürlich ist Deutschland interessant, weil es meine Heimat ist. Der Torwart-Markt ist aber sehr schwierig [...]. Die Bayern haben keine Probleme, da spielt der beste Torwart der Welt. Und Leipzig hat auch keinen Bedarf, denke ich." Er sei zudem aber auch "definitiv offen für einen erneuten Wechsel ins Ausland", so Trapp.

Apropos Ausland: Angesprochen auf ein mögliches Interesse des FC Liverpool äußerte sich Trapp ebenfalls wenig abgeneigt. "Die Reds wären nicht uninteressant, sie haben schon viele Titel gewonnen und Jürgen Klopp ist natürlich ein sehr guter Trainer."

Am Ende würden jedoch "mehrere Faktoren" eine Rolle spielen, führte Trapp weiter aus. Zumal sein Fokus aktuell ausschließlich auf PSG liege: "Noch mal: Ich will vor allem, dass es für mich in Paris funktioniert. Dafür werde ich weiter alles geben."