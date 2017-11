Kagawa: "Bin bereit, wenn ich die Gelegenheit bekomme"

Shinji Kagawa will an alte Erfolge anknüpfen

2010 sicherte sich Borussia Dortmund mit Shinji Kagawa einen Spieler zum Schnäppchenpreis, der auf Anhieb für Furore sorgte. Nach einem Abstecher zu Manchester United kehrte Kagawa 2014 zurück und bestreitete mittlerweile seine sechste Saison im BVB-Trikot. An alte Galavorstellungen kann der 28-Jährige aktuell aber nur selten anknüpfen. Im Interview mit den "Ruhr Nachrichten" äußerte er sich jetzt unter anderem zu seiner Situation.

"Ich bin jetzt wieder in einer guten Verfassung, bin konzentriert im Training. Ich bin bereit, wenn ich die Gelegenheit vom Trainer bekomme. Nach einem Trainerwechsel braucht man immer ein bisschen Zeit", schätzt Kagawa seine Rolle beim BVB unter Coach Peter Bosz ein. Nach einer Schulterverletzung im Sommer fand Kagawa nur schwer in die Saison. In der Liga bestritt er bislang acht Partien, schoss zwei Tore, stand jedoch nie über 90 Minuten auf dem Rasen.

Der Dribbelkünstler, der mit 135 Bundesligaspielen inzwischen zu den erfahrenen Akteuren im jungen Dortmunder Team gehört, verortet seinen Aufgabenbereich allerdings nicht ausschließlich auf dem Grün: Es gehe inzwischen auch darum, den jungen Spielern zu helfen, so Kagawa.

Dass das Teamgefüge für den Erfolg der Dortmunder ein entscheidender Faktor ist, ist für Kagawa ohnehin klar. "Es gilt jetzt, dass wir an uns glauben. An unsere Stärke, an uns als Mannschaft. Der Zusammenhalt ist entscheidend. Dann haben wir auch wieder Erfolg und können uns bis zum Winter eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde erarbeiten." Wichtig sei dies vor allem, da die Bayern dem BVB nach dessen guten Saisonstart inzwischen den Platz an der Spitze abgejagt haben.

Persönlich hofft der Nationalspieler, der mit Japan zuletzt das Ticket für die WM 2018 buchte, wieder an seine früheren Erfolge beim BVB anknüpfen zu können: Ihm sei "durchaus klar", dass diese Leistungen auch weiterhin von ihm gefordert würden, erklärte Kagawa.