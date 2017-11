Kimmich: "Da lernt man Männerfußball"

Joshua Kimmich ist selbst in Top-Spielen wie gegen den BVB gesetzt

Bundestrainer Joachim Löw hat Bayern Münchens Joshua Kimmich mit Lothar Matthäus verglichen. Kimmich selbst gibt sich jedoch bescheiden.

"Er erinnert mich so ein bisschen an den jungen Lothar Matthäus", sagt Joachim Löw in einer Dokumentation von "Bild" über Kimmich.

Der Defensivspezialist antwortete darauf ebenfalls gegenüber der Zeitung mit den vier großen Buchstaben": "Ich bin ja erst 22 und weiß gar nicht, wie der junge Lothar Matthäus war. Beim WM-Sieg 1990 war ich noch nicht geboren, auch wenn ich sein Wahnsinns-Solo gegen Jugoslawien natürlich schon mal im Fernsehen gesehen habe."

Seine Vorbilder seien Barcelonas ehemaliger Regisseur Xavi Hernández, Bayern Münchens Ikone Bastian Schweinsteiger sowie die Zehner Tomas Rosicky und Krassimir Balakov gewesen. In der Jugend habe er selbst nämlich noch offensiver gespielt.

"Ich war der Querleger, nicht der Vollstrecker. Je höher das Niveau wurde, desto defensiver wurde meine Rolle", erklärte der gebürtige Rottweiler. "Im Herzen war ich immer ein Sechser. Meine aktuelle Position in der Viererkette bietet zum Glück auch viele Möglichkeiten."

"Da lernt man Männerfußball"

In der Jugend spielte Kimmich für den VfB Stuttgart, dann wechselte er zu RB Leipzig. "Letztendlich hat mir der Wechsel nach Leipzig geholfen. Ich habe dort dann 3. und 2. Liga gespielt – da lernt man Männer-Fußball. Tiki-Taka mit zwei Kontakten ist da nicht, sondern da wird extrem körperbetont gespielt. Dieses Wissen, wie dort agiert wird, hilft mir auch heute noch", meinte Kimmich.

2015 wechselte er schließlich zu den Bayern und musste sich großer Konkurrenz stellen. Mittlerweile gehört Kimmich beim Rekordmeister zum Stammpersonal. Ein Idol für die Jugend will er trotzdem nicht sein.

"Ich persönlich sehe mich nicht als Vorbild, weil es für einen selbst nicht greifbar ist. Generell macht es mich stolz zu sehen, wenn Kinder mein Trikot tragen oder wenn Fans im Stadion Plakate mit meinem Namen hochhalten. Auch werde ich jetzt öfters erkannt und um Selfies und Autogramme gebeten", verriet Kimmich. "Glücklicherweise müssen wir bei Bayern die Trikots, die wir verschenken, nicht selbst zahlen. Das war in Leipzig anders."