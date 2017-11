Tah: Barcelona wäre eine "reizvolle Aufgabe"

Hat die WM noch nicht abgeschrieben: Jonathan Tah

Leistungsträger bei Bayer Leverkusen und deutscher Nationalspieler - Jonathan Tah ist mit seinen 21 Jahren schon weit gekommen. Und es soll noch weiter nach oben gehen.

"Natürlich habe ich das Ziel, mit nach Russland zu fahren", sagte der Innenverteidiger im Interview mit "T-Online". "Ich war schon einige Male mit dabei und durfte auch mit zur EM nach Frankreich."

Aktuell gehört der Leverkusener zu den Führungsspielern der U21, wo er das Kapitänsamt bekleidet, wurde in der Vergangenheit aber auch bereits für die A-Nationalmannschaft nominiert.

"In der U21 zähle ich zu den erfahrensten Spielern", erklärte der Defensiv-Hüne seine Rolle bei Stefan Kuntz. "Ich trage für die Mannschaft sehr viel Verantwortung. Entsprechend muss ich meine Aufgabe dort so gut wie möglich umsetzen, auch im Hinblick auf meine weitere Karriere."

Barcelona-Interessse? "Eine Ehre"

Ob er diese noch lange in Leverkusen fortsetzen wird, bleibt derweil abzuwarten. Immer wieder klopfen Großklubs aus der Champions League bei Bayer an und bekunden Interesse am Deutsch-Ivorer.

Laut Informationen der "Sport Bild" besitzt Tah für 2018 eine Ausstiegsklausel über 25 Millionen Euro in seinem bis 2020 datierten Vertrag. Ein echtes Schnäppchen also - das ist auch dem FC Barcelona nicht entgangen. Beim Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg im Oktober sollen Scouts der Katalanen vor Ort gewesen sein, um den Abwehrriesen in Aktion zu sehen.

"Das ist natürlich schön zu hören und eine Ehre für mich", kommentierte Tah das Interesse der Blaugrana. "Barcelona ist meiner Meinung nach ein überragender Verein. Ich glaube, jeder junge Fußballer würde lügen, wenn er behaupten würde, dass Barca keine reizvolle Aufgabe wäre." Trotzdem wolle er sich zunächst auf Bayer Leverkusen konzentrieren und mit der Werkself die internationalen Plätze erreichen.

"Klares Zeichen" gegen RB

Einen wichtigen Schritt können die Rheinländer am Wochenende gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig machen.

"Wir wollen mit einem Sieg gegen Leipzig ein klares Zeichen setzen", gab sich Tah angriffslustig. "Wir haben das Potenzial, mit RB auf Augenhöhe zu agieren. Nicht nur in einem Spiel, sondern auch was die Saison angeht. Das ist ambitioniert, aber wir wollen es angehen."

Wichtig sei, sich nicht vom Tempo-Fußball des Gegners überrumpeln zu lassen. RB presse früh und aggressiv, da müsse Bayer dagegenhalten.

Mit 16 Punkten steht die Werkself derzeit auf Rang neun. Auf den Sechstplatzierten Hannover 96 haben Tah und Co. zwei Punkte Rückstand.