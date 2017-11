NOFV drängt auf Regionalliga-Reform

DFB-Vize Rainer Koch spricht sich gegen eigene Regionalliga Nordost aus

Der Nordostdeutsche Fußball-Verband drängt erneut auf eine Reform der Regionalliga und bereitet für den DFB-Bundestag am 8. Dezember einen Antrag vor.

Dafür sprachen sich alle anwesenden Regionalligisten und Drittligavereine des NOFV auf einer Sitzung in Halle aus. Die Klubs fordern, dass der Meister der Regionalliga direkt in die 3. Liga aufsteigt. Dazu sei es nötig, die bislang fünf Regionalligastaffeln auf vier zu reduzieren. Allerdings, so die Klubs des NOFV, soll es weiterhin eine eigenständige Nordost-Staffel geben.

"Wir wollen nicht nur vier Regionalligen, sondern auch, dass der Nordosten eigenständig bleibt. Das wird für viel Unruhe sorgen. Aber wir sind angesichts der Größe und Bedeutung des NOFV selbstbewusst genug zu meinen, dass uns dies zusteht", sagte NOFV-Präsident Rainer Milkoreit dem "MDR".

DFB-Vizepräsident Rainer Koch hatte bei der Suche nach einer geeigneten Regionalliga-Reform ebenfalls mit einer Reduzierung auf vier Staffeln geliebäugelt. Allerdings sprach sich Koch bislang gegen eine eigenständige Regionalliga Nordost aus.