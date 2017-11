Columbus Crew steht vor Umzug nach Austin

Die Besitzer planen den Umzug zu Beginn der Saison 2019

Kurz vor Beginn der Halbfinalspiele in der Major League Soccer gibt es Aufregung um Columbus Crew. Die Eigentümer des Klubs aus dem Bundesstaat Ohio, der in der Runde der letzten vier Mannschaften auf den Meisterschaftsfavoriten Toronto FC trifft, wollen die Franchise nach Austin in Texas verlegen.

Besitzer Anthony Precourt und die Firma Precourt Sports Ventures planen den Umzug zu Beginn der Saison 2019. Sie warfen der Stadt nach einem Treffen in New York vor, keine konkreten Pläne für ein neues Stadion im Stadtzentrum von Columbus vorgelegt zu haben. Die Politiker wollen dafür kein öffentliches Geld zur Verfügung stellen.

Columbus Crew gehörte 1996 zu den zehn Gründungsklubs der MLS. Seit 1999 spielt die Mannschaft im ersten reinen Fußballstadion der Liga. 2008 wurde die Crew Meister.