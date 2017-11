Babyglück! Zuwachs im Hause Rudy

Nun lüfte ich endlich unser kleines Geheimnis.... meine Frau Elena und ich werden Eltern 👫 wir sind unendlich dankbar über dieses Glück! 👶🏼 #bestefrauderwelt❤️#frühling2018

A post shared by Sebastian Rudy (@rudy_sebastian19) on Nov 16, 2017 at 8:23am PST