Max: "Wir wollen in München was mitnehmen"

Philipp Max geht voller Selbstvertrauen in die Partie gegen Bayern München

Philipp Max spielte zwischen 2007 und 2010 im Nachwuchs von Bayern München. Vor dem Wiedersehen mit seinem Jugendverein ist der 24-Jährige motiviert bis in die Haarspitzen.

Es sei eine prägende Zeit gewesen, in der er das Fußballspielen gelernt habe, blickte der Linksverteidiger im Interview mit der "tz" auf seinen Karrierabschnitt beim deutschen Rekordmeister zurück. Trotzdem sei es beim erfolgsorientierten Branchenprimus nicht immer einfach gewesen. "Mit Bayern hattest du auch in den Jugendmannschaften immer den Druck, die Spiele gewinnen zu müssen."

Diese Last verspürt Max in Augsburg nicht. Obwohl den Fuggerstädtern der beste Saisonstart ihrer Bundesliga-Geschichte gelang, reist der FCA als Underdog an die Isar. Mit der jüngsten Entwicklung in Augsburg zeigt sich der Stammspieler sehr zufrieden: "Wir haben eine gewisse Festigkeit in der Mannschaft, alle wissen genau, was zu tun ist."

Letzte Saison gingen die Augsburger in der Allianz Arena noch mit 0:6 unter. Der Linksverteidiger ist zuversichtlich, dass es am Samstag nicht noch einmal eine solche Klatsche gibt. "Ich gehe natürlich davon aus, dass wir uns dieses Jahr besser verkaufen und ein anderes Gesicht zeigen. Wir fahren nach München, um eklig zu spielen."

Punkte gegen Top-Teams

Die giftige Spielweise der Mannschaft von Trainer Manuel Baum scheint gegen Top-Teams besonders effektiv zu sein. Im Heimspiel gegen Borussia Dortmund unterlagen die bayerischen Schwaben höchst unglücklich, der spielstarken TSG Hoffenheim trotzten sie auswärts einen Punkt ab und Vizemeister RB Leipzig schickte das Überraschungsteam gar mit einer Niederlage nach Hause.

Logisch, dass sich der formstarke Max und seine Mitspieler nicht verstecken wollen: "Wir gehen mit vollem Selbstvertrauen an die Sache ran und wollen natürlich auch in München was mitnehmen."

Der Verteidiger hat sich beim FCA zu einem echten Erfolgsgaranten entwickelt und stand in bislang allen elf Partien in der Startformation. Beeindruckend: Mit einem Tor und fünf Vorlagen ist er neben Torjäger Alfred Finnbogason der Top-Scorer seines Teams. Jüngst hat ihn Manuel Baum sogar für die Nationalmannschaft empfohlen.

Auch Max kann sich selbst im DFB-Dress gut vorstellen. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das nicht mein Ziel ist. Im Moment zerbreche ich mir darüber aber nicht zu sehr den Kopf, das wäre kontraproduktiv", betont der bodenständige Blondschopf.

Augsburg steht aktuell mit 16 Punkten auf dem zehnten Rang und hat schon ein Polster von elf Zählern auf die direkten Abstiegsplätze aufgebaut. Am Samstag können Max und Co bei den Bayern ihre gute Form unterstreichen und den Rekordmeister im Idealfall ärgern.