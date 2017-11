Hasenhüttl will "Ansprüchen gerecht werden"

Will Bayer schlagen: Ralph Hasenhüttl

RB Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl hat Wochen voller Entscheidungen angekündigt. Zu Beginn muss der Trainer am Samstag bei Bayer Leverkusen weiter auf Defensivspieler Stefan Ilsanker verzichten.

Der österreichische Nationalspieler fehlt noch wegen der Nachwehen eines Zehenbruchs. "Der Zeh ist noch etwas geschwollen. Wir gehen kein Risiko ein. Es wird noch etwas dauern, aber es ist Licht am Ende des Tunnels", sagte Hasenhüttl am Freitag.

"Auf uns wartet eine Phase, in der viele Entscheidungen fallen werden – vor allem auf internationaler Ebene. Wir wollen weiter den Fußball zeigen, für den wir im Laufe der Saison schon gelobt worden sind und Woche für Woche unseren Ansprüchen gerecht werden", kündigte der Übungsleiter an.

Augustin "eine Option fürs Wochenende"

Ob im Duell des Tabellenzweiten gegen die seit sechs Bundesliga-Spielen ungeschlagene Werkself Sturmjuwel Jean-Kévin Augustin aufläuft, ließ Hasenhüttl offen. Der Franzose sei nach seiner überstandener Oberschenkelverletzung noch nicht bei hundert Prozent. "Da muss man vorsichtig sein, aber er ist eine Option fürs Wochenende", sagte der 50-Jährige.

Derweil kehrt Kapitän Willi Orban nach abgesessener Rotsperre aus dem Bayern-Spiel wieder ins Team zurück. Ob Emil Forsberg und Yussuf Poulsen, die mit Schweden und Dänemark unter der Woche das WM-Ticket buchten, sowie die für Deutschland im Einsatz gewesenen Timo Werner und Marcel Halstenberg zunächst geschont werden, will der Coach kurzfristig entscheiden.

💬 Unser Cheftrainer weiter: "Leverkusen sucht oft fußballerische Lösungen. Ich gehe davon aus, dass viel Tempo im Spiel sein wird. Kleinigkeiten werden auch in der Partie in Leverkusen entscheidend sein." #B04RBL https://t.co/qeSt6c1Ma2 — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 17. November 2017

Hasenhüttl reist mit großem Respekt nach Leverkusen. "Ich erwarte ein sehr gutes Spiel. Es ist nicht zu übersehen, dass es Leverkusen in diesem Jahr sehr gut macht. Sie haben die Qualität, in der Champions League zu spielen", so der Trainer.

In der vergangenen Spielzeit seien die Rheinländer klar unter ihren Möglichkeiten geblieben, unter Heiko Herrlich sei der Erfolg zurückgekehrt. Mit Herrlich absolvierte Hasenhüttl gemeinsam den Trainerlehrgang. "Wir haben nebeneinander gesessen und hatten viel Spaß", erinnerte sich der RB-Coach.