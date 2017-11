CR7 bleibt trotz Torkrise gelassen

Lässt sich nicht nervös machen: Cristiano Ronaldo

Nur ein mickriges Tor in der Primera División für Real Madrid - Cristiano Ronaldo ist derzeit nicht gerade in Top-Form. Doch für den 32-Jährigen ist das noch kein Grund zur Sorge.

"Ich bin ruhig und gelassen. Die Dinge werden sich ändern. Ich arbeite genau so, wie sonst auch", verriet er im Interview mit der französischen "L'Équipe". "Vor zwei Jahren war ich bereits in der gleichen Situation." Damals schoss der Portugiese zwischen dem 19. September und dem 28. Oktober nur drei Ligatore.

Nervös werde hingegen seine Familie. "Wenn ich nicht treffe, fragt mich meine Mutter, mein Sohn und meine Geschwister was mit mir los wäre", so der viermalige Ballon-d'Or-Gewinner.

"Müssen ruhig bleiben und weiterarbeiten"

Auch der mäßige Saisonauftakt der Madrilenen bringt den Angreifer nicht aus der Ruhe. Nicht perfekt, aber trotzdem gut sei Real in die Saison 2017/18 gestartet. "Wir haben einige Punkte in der Meisterschaft verloren, aber in der Champions League sind wird gut", gab er zu Protokoll. "Es ist erst der Anfang der Saison und es gibt immer noch viele Spiele zu absolvieren. Wir müssen ruhig bleiben und weiterarbeiten, weil wir es offensichtlich besser machen können."

In der Liga belegt Real hinter dem FC Barcelona und dem FC Valencia nur Rang drei. In der Champions League stehen die Königlichen auf dem zweiten Platz hinter Tottenham und vor dem BVB.

Angesprochen auf seine persönlichen Ziele ließ der Weltstar durchblicken, dass er noch viel vor hat. "Mein Traum ist es, zum fünften Mal den Balon d'Or zu gewinnen. Und im nächsten Jahr will ich es dann wieder versuchen."

Dafür wäre allerdings noch der ein oder andere Ligatreffer nötig. Hauptkonkurrent Lionel Messi hat immerhin schon zwölf Tore auf dem Konto. Um den Argentinier noch einzuholen, sollte CR7 am Samstag im Stadtderby gegen Altético Madrid mit der Aufholjagd starten.