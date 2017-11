Stimmen: "War fast lächerlich"

Peter Bosz konnte mit dem Auftritt seines BVB nicht zufrieden sein

Nach der Länderspielpause hatte sich der BVB in der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart viel vorgenommen. Doch die Schwarz-Gelben unterlagen im Schwabenland - Peter Bosz fand hinterher deutliche Worte. Die Stimmen.

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 2:1

Hannes Wolf (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben das insgesamt fantastisch gemacht. In ein paar Situationen haben wir vor der Pause aber auch Glück gehabt. In der zweiten Hälfte haben wir es viel besser gemacht. Ich bin natürlich sehr stolz auf die Mannschaft."

Peter Bosz: (Trainer Borussia Dortmund): "Das tut sehr weh. Wir wollten heute hier gewinnen und haben es nicht getan. Wie wir die Tore reinbekommen haben, war fast lächerlich. Die erste Halbzeit haben wir ganz gut gespielt, in der zweiten war es nicht mehr so gut. Wir müssen weitermachen, wir geben nicht auf."

Marcel Schmelzer (Kapitän Borussia Dortmund): "Stuttgart war sehr abgezockt und hat unsere individuellen Fehler eiskalt ausgenutzt. Wir haben ihnen zwei Mal die Chance gegeben, und die haben es optimal ausgenutzt. Das passt irgendwie zu dieser Phase, in der wir uns befinden. Wir hatten uns vor dem Spiel gesagt, dass wir einen Neuanfang starten. Dann geraten wir zweimal in jeder Halbzeit extrem früh in Rückstand. Das macht es nicht einfacher. Trotzdem glaube ich, auch wenn sich das komisch anhört, dass dieses Spiel von der Einstellung her ein Schritt in die richtige Richtung war. Wir müssen einfach weiter gemeinsam versuchen, da rauszukommen."