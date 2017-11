Sammer kritisiert BVB: "Es fehlen Lösungen"

Matthias Sammer kritisiert den BVB - und sieht Peter Bosz in der Pflicht

Borussia Dortmunds früherer Meistercoach Matthias Sammer nimmt BVB-Trainer Peter Bosz angesichts der sportlichen Talfahrt der letzten Wochen in die Pflicht.

Die Situation der Borussia sei "sehr schwierig", sagte Sammer nach dem 1:2 der Dortmunder beim VfB Stuttgart bei "Eurosport".

"Es geht darum, der Spielidee eine Grundlage zu geben, aber auch Stabilität und Sicherheit. Das muss Bosz finden, das wird der Schlüssel sein. Die Ergebnisse kommen immer dann, wenn du wieder die Sicherheit hast und die hat Dortmund im Moment nicht", sagte der Ex-Profi.

Die Niederlage des BVB in Stuttgart bezeichnete Sammer als "verdient". Der TV-Experte erläuterte: "In der ersten Hälfte hatte Dortmund mehr Spielanteile. In der zweiten Halbzeit war Stuttgart sehr, sehr stark und hat Dortmund den Schneid abgekauft. Da sieht man aktuell die Beschränktheit im Durchsetzungsvermögen der Dortmunder. Es fehlen Lösungen, um sich nach vorn durchzusetzen."

Zudem kritisierte Sammer die Defensivarbeit des DFB-Pokalsiegers. "Sowohl das erste und das zweite Tor dürfen einer Spitzenmannschaft, geschweige denn einer Bundesligamannschaft, nicht passieren."