Kimmich schwärmt von Heynckes und Guardiola

Mit dem FC Bayern wieder in der Spur: Joshua Kimmich

Seit dem überzeugenden Sieg beim direkten Konkurrenten Borussia Dortmund dürfte auch dem letzten Zweifler klar sein, dass der deutsche Rekordmeister Bayern München in der Fußball-Bundesliga zurück in der Spur ist. Unter Trainer-Legende Jupp Heynckes eilt das Team von Sieg zu Sieg. Kein Zufall, wie Abwehr-Ass Joshua Kimmich bestätigt.

Im "Bild"-Interview lobt der 22-Jährige die Arbeit der Coaches in den vergangenen Wochen. "Ich bin so ehrlich zu sagen, dass uns das neue Trainer-Team guttut, uns auf jeden Fall einen neuen Impuls gegeben hat", so der Nationalspieler, der von Heynckes begeistert ist: "Von ihm saugt man als so junger Spieler wie ich alles auf und möchte von der großen Erfahrung möglichst viel mitnehmen."

Überhaupt trete die Mannschaft nach dem Trainerwechsel wieder viel selbstbewusster auf. "Wir haben in den letzten Wochen unter Jupp Heynckes einen großen Schritt nach vorne gemacht. Auch das Selbstvertrauen ist nach den letzten Spielen schon wieder sehr viel besser geworden", erläutert Kimmich die Veränderungen nach dem Aus von Carlo Ancelotti. Der Italiener war in München nach einem ernüchternden Saisonstart entlassen worden.

Lob für Pep: "Räume gesehen, die ich vorher nicht kannte"

Vor dem 58-Jährigen hatte Pep Guardiola das Sagen an der Säbener Straße. Unter dem charismatischen Katalanen wurden die Bayern dreimal in Folge Meister. Eine Zeit, auf die auch Kimmich gerne zurückblickt.

"Eine unglaubliche Erfahrung. Er ist sehr detailorientiert, sehr kreativ und hat hohe Ansprüche an seine Spieler. Was er über die Gegner wusste und wie er Spielformen trainiert hat, das war schon beeindruckend", schwärmt der Rechtsverteidiger. Mehr noch: "Auf dem Platz habe ich Räume gesehen, die ich vorher nicht kannte. Und meine Mitspieler standen genau da, wo Pep es prophezeit hatte."

Unter Guardiola hatte Youngster Kimmich den Sprung in den Profikader der Münchner geschafft und sich auch dank Fleiß und Vielseitigkeit festgespielt. Mittlerweile zählt der designierte WM-Fahrer zu den Stützen des Teams. Seine Zukunft sieht er beim Rekordmeister: "Da mein Vertrag beim FC Bayern bis 2020 läuft, muss ich mir über einen Wechsel zum Glück keine Gedanken machen. Das ist bei mir derzeit kein Thema."