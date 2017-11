Ulreich: Wechsel war "der richtige Schritt"

Stabiler Rückhalt: Sven Ulreich hat sich beim FC Bayern etabliert

Vom Abstellgleis auf die Überholspur: Das anhaltende Verletzungspech der etatmäßigen Nummer eins Manuel Neuer hat den Status von Ersatzkeeper Sven Ulreich beim Fußball-Bundesligisten Bayern München deutlich verbessert. Der 29-Jährige präsentierte sich nach anfänglichen Wacklern zuletzt als sicherer Rückhalt.

Sobald Neuer wieder auf dem Platz steht, rückt Stellvertreter Ulreich allerdings wieder ins zweite Glied. Kein leichtes Los für den erfahrenen Schlussmann, der sich im "tz"-Interview zu seiner Situation beim Rekordmeister äußert.

"Natürlich habe ich mir meine Gedanken gemacht, bevor ich herkam. Aber im Großen und Ganzen war es für mich der richtige Schritt, weil es hier superviel Spaß macht", sagte Ulreich und betonte: "Gerade von solchen Weltklassespielern, die man tagtäglich im Training trifft, kann man enorm lernen. Mit einem Welttorhüter vor sich kann man noch einiges mitnehmen, sei es für die Karriere direkt oder für später."

Dass Ulreich bei der Neuer-Rückkehr wieder auf der Bank Platz nehmen wird, akzeptiert der Ersatzkeeper, dennoch wird ihm die Degradierung schwer fallen: "Wenn man regelmäßig spielt, die Spielpraxis hat und auch das Feeling, in einem vollen Stadion einzulaufen, ist es natürlich schwer, wieder auf die Bank zu gehen. Aber ich wusste ja, dass das kommen wird."

Der Vertrag des Schlussmanns läuft am Ende der Saison aus. Auch wenn Ulreich ein Dauerplatz auf der Bank blüht, würde er gerne in München verlängern. "Die vergangenen Monate werden einen gewissen Einfluss haben, aber wichtig ist, dass man sich wohlfühlt und für seine Zukunft schaut, was am besten ist. Und bisher fühle ich mich hier wohl."

Nichtsdestotrotz sei er grundsätzlich auch für andere Ligen offen. "Nur China würde mir nicht passen", so Ulreich.