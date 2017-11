Ginczek und Akolo fehlen Stuttgart wochenlang

Vorerst außer Gefecht: Daniel Ginczek

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss vorerst ohne seine Offensivspieler Daniel Ginczek und Chadrac Akolo auskommen. Beide zogen sich beim 2:1 (1:1) gegen Borussia Dortmund Muskelverletzungen zu.

Wie der VfB am Samstag mitteilte, erlitt Ginczek einen Faserriss im Adduktorenbereich, während Akolo an einem Faszienriss in der Oberschenkelmuskulatur laboriert.

Der Kongolese wird den Schwaben auf jeden Fall in den Auswärtsspielen bei Hannover 96 und Werder Bremen fehlen. Die Ausfallzeit von Ginczek sei "noch etwas länger", hieß es. Es bestehe allerdings die Hoffnung, dass der 26-Jährige noch in der Hinrunde zurückkehren könne.

VfB-Coach Hannes Wolf fühlt mit den Pechvögeln: "Es ist sehr schade, dass die Jungs ausfallen. Sie sind wichtige Spieler für uns. Wir hoffen, dass sie schnell wieder zurückkehren werden."

Akolo hatte am Freitagabend mit dem 1:0 (5.) den Weg zum 500. Heimsieg der Stuttgarter Bundesliga-Geschichte geebnet. Nach der Pause wurde er durch Josip Brekalo ersetzt, dem der entscheidende Treffer zum 2:1 (51.) gelang. Ginczek hatte den Platz bereits kurz vor Ende der ersten Halbzeit verlassen müssen.