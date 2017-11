Salihamidzic äußert sich zu Griezmann-Gerücht

Antoine Griezmann wird mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht

Bei den Spekulationen um einen möglichen Back-up für Robert Lewandowski beim FC Bayern München ist zuletzt auch der Name Antoine Griezmann gefallen. Sportdirektor Hasan Salihamidzic äußerte sich jetzt zu den Gerüchten.

"Wir haben uns noch gar nicht mit dem Namen Griezmann beschäftigt", stellte der 40-Jährige gegenüber "Sky" klar: "Wir haben noch Zeit, das Transferfenster öffnet erst am 1. Januar. Wir werden versuchen, gute und vernünftige Entscheidungen zu treffen. Verrückte Sachen werden wir nicht machen."

Am Samstagmorgen hatte die spanische Zeitung "Sport" berichtet, dass der deutsche Rekordmeister bereit sei, für Griezmann tief in die Tasche zu greifen. Atlético Madrid soll eine Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro für den Franzosen fordern.

Salihamidzic kommentierte ebenfalls den Zwischenstand beim Wechselpoker um Hoffenheims Sandro Wagner: "Natürlich wird es auch um die Ablösesumme gehen. Wir sind da total entspannt, sind nicht unter Druck und haben Zeit." Es habe bereits ein Treffen mit 1899-Sportchef Alexander Rosen gegeben. Nationalspieler Wagner hatte Hoffenheim zuvor um seine Freigabe gebeten, um zur Winterpause zum deutschen Rekordmeister wechseln zu können.

Die Bayern sind aber nicht nur auf der Suche nach einem Back-up für Lewandowski, sondern auch für Franck Ribéry und Arjen Robben. Doch damit werden sich die Münchener erst im Frühjahr beschäftigen. "Arjen Robben ist in Topform. Er ist das beste Beispiel dafür, dass das Alter nicht entscheidend ist. Es sind zwei erfahrene und verdiente Spieler. Wir wissen, was wir an den Spielern haben", lobte Salihamidzic die Routiniers.