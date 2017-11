Schiri-Farce überschattet Kölner Niederlage

Der 1. FC Köln verliert auch gegen Mainz

Die sportliche Krise des 1. FC Köln nimmt immer dramatischere Formen an. Das Tabellenschlusslicht verlor am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim FSV Mainz 05 0:1 (0:1).

Der ehemalige Kölner Daniel Brosinski (44.) traf per Foulelfmeter zum Mainzer Sieg. Die Entscheidung von FIFA-Schiedsrichter Felix Brych war ebenso umstritten wie die Rote Karte gegen den Mainzer Giulio Donati (71.) nach einer Tätlichkeit.

Die 05er haben nun mit 15 Punkten etwas Abstand zu den Abstiegsrängen gewonnen. Die Kölner stecken mit Trainer Peter Stöger dagegen nach der zehnten Niederlage mit zwei Zählern fast aussichtslos am Tabellenende fest. In der vergangenen Saison hatte Köln nach der kompletten Saison nur neun Mal verloren.

Schiedsrichter Brych hatte vor dem Elfmeter ein Foulspiel von Kölns Konstantin Rausch an Pablo de Blasis geahndet und ließ seine Entscheidung anschließend nochmals vom Videoassistent bestätigen. Dennoch blieben Zweifel.

Köln vor der Pause stärker

"Das ist das bisher wichtigste Spiel der Saison. Das ist verdammt wichtig für alles: Punkte, Moral, Kopf", hatte FC-Kapitän Matthias Lehmann unter der Woche der "Bild"-Zeitung gesagt. Dementsprechend konzentrierte sich Köln ohne den verletzten Innenverteidiger Dominique Heintz darauf, kompakt in der Defensive zu stehen und das in den vergangenen Tagen verstärkt trainierte Umschaltspiel umzusetzen. Die Mainzer waren vor 30.473 Zuschauern von Beginn an um Spielkontrolle bemüht.

Die erste gute Möglichkeit hatten dann auch die Gastgeber, doch Alexandru Maxim (14.) köpfte den Ball knapp am Tor vorbei. Auf der Gegenseite sorgte Sehrou Guirassy (24.), der zusammen mit Rückkehrer Jhon Cordoba eine Doppelspitze bildete, für den ersten Kölner Abschluss. Die besseren Chancen hatten zunächst die Mainzer. Danny Latza (28.) verpasste aus kurzer Distanz per Kopf die Führung.

Kurz vor der Pause wurden die Kölner besser und schalteten erstmals erfolgreich um. Simon Zoller bediente Guirassy (36.), der den Ball nur knapp am linken Torwinkel vorbeischoss. Kurz darauf verpasste der für den angeschlagenen Zoller eingewechselte Leonardo Bittencourt (39.) aus spitzem Winkel die Kölner Führung.

FC kann Überzahl nicht nutzen

In der besten Phase des FC ging Mainz durch den Elfmeter von Brosinksi in Führung. Der Rechtsverteidiger hatte von 2008 bis 2011 für Köln gespielt.

Nach dem Seitenwechsel bestimmte der Kampf die Partie. Die besseren Offensivaktionen hatten dabei die Mainzer. Nach einem Fehlpass von Lehmann kam Latza (51.) mit einem Fernschuss zur ersten Gelegenheit der zweiten Hälfte. Wenig später verpasste der kurz zuvor eingewechselte Suat Serdar (65.) mit einem Schlenzer knapp die Vorentscheidung.

Nach 69 Minuten meldeten sich die Kölner in einer zunehmend unruhiger werdenden Partie in der Offensive zurück. Der Schuss des eingewechselten Yuya Osako (69.) ging jedoch über das Tor. Wenig später sah Donati Rot. Die Kölner konnten die Überzahl in der Schlussphase jedoch nicht nutzen.