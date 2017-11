Vor direktem Duell: Kane schwärmt von BVB-Duo

Harry Kane traf im Hinspiel gegen den BVB doppelt

Top-Torjäger Harry Kane hat vor dem Champions-League-Duell beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund dem Kontrahenten Respekt gezollt und sich mit großen Worten über mehrere BVB-Stars geäußert.

Gegenüber der "Bild am Sonntag" sagte der Stürmer von Tottenham Hotspur, dass er sich bereits auf ein "Mega-Spiel in Dortmund in einem atemberaubenden Stadion mit fantastischen Fans" freue. Die Partie habe darüber hinaus auch einen sportlich hohen Wert. Während der BVB um seine letzte Chance kämpft, doch noch in der europäischen Königsklasse überwintern zu können, wollen die Spurs den Gruppensieg mit einem Punktgewinn bei den Schwarz-Gelben perfekt machen.

Zwei Spieler vom derzeit kriselnden Bundesligisten haben es dem 24-jährigen Offensivstar der Londoner besonders angetan. Pierre-Emerick Aubameyang und Marco Reus sind bei Harry Kane nachhaltig in Erinnerung geblieben, wenngleich Auba derzeit unter einer Torflaute leidet und Reus verletzungsbedingt seit Monaten kein Spiel bestritten hat. "Beide haben die vergangenen Jahre für viele Furore in Europa gesorgt", betonte Kane dennoch seine hohe Wertschätzung für das herausragende Offensiv-Duo der Westfalen.

Vereinswechsel überhaupt kein Thema

Des Weiteren äußerte sich der englische Nationalstürmer auch über einen möglichen Abgang aus der Hauptstadt. Ein Klubwechsel komme demnach für den Mittelstürmer überhaupt nicht in Betracht. Im Gegenteil: "Mein Ziel ist es, meine ganze Karriere nur für Tottenham zu spielen. Wir haben ein fantastisches Team, einen tollen Trainer, ein professionelles Trainingszentrum und wir bekommen ein neues Stadion. Im Moment passt hier alles für mich und ich bin glücklich."

Kane steht seit 2013 bei Tottenham unter Vertrag und hat seit dem mehr als 100 Pflichtspieltreffer für seinen Verein erzielt.

Neben dem bereits feststehenden Achtelfinal-Einzug in der Champions League feiert Tottenham auch in der englischen Premier League weiter Erfolge. Nach der letztjährigen Vizemeisterschaft rangieren die Spurs auf einem ordentlichen vierten Tabellenplatz. Lediglich der souveräne Spitzenreiter Manchester City scheint derzeit außer Reichweite zu sein.