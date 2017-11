Bericht: Mislintat-Abgang vom BVB nach London fix

Sven Mislintat wird den BVB wohl verlassen

Der Wechsel von Borussia Dortmunds Top-Funktionär und Ex-Chefscout Sven Mislintat zum FC Arsenal ist offenbar perfekt. Bis zuletzt soll auch der FC Bayern um den Talentspäher des BVB geworben haben.

Die "Sport Bild" vermeldete am Sonntag, dass der Direktor Profifußball des BVB für eine enorme Ablösesumme auf die Insel gehen wird. Die Londoner sollen demnach bis zu zwei Millionen Euro für Mislintat zahlen.

Der Wechsel soll schon in den kommenden Wochen vollzogen werden. So heißt es weiter, dass Mislintat noch vor der Jahreswende seinen neuen Job als Hauptverantwortlicher im Bereich Scouting bei den Gunners antreten wird.

Der gebürtige Kamener hatte sich über die Bundesliga hinaus einen Namen gemacht, nachdem er unter anderem die Top-Transfers von Pierre-Emerick Aubameyang, Shinji Kagawa oder Robert Lewandowski nach Dortmund auf den Weg gebracht hatte.

Mislintat blickt auf eine zehnjährige Anstellung beim BVB zurück und wagt nun den nächsten Schritt auf der Karriereleiter. Der FC Arsenal setzte sich im Ringen um den begehrten Spielerbeobachter Berichten zufolge gegen den FC Bayern München durch, der ebenfalls am 45-Jährigen interessiert war.

Eine offizielle Bestätigung der beiden Klubs soll laut "Sport Bild" in den kommenden Tagen erfolgen. In den letzten Tagen hatten auch weitere Medien bereits über den Wechsel Mislintats in die englische Premier League gemutmaßt.