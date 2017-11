Knochenbruch! Arnautović im Pech

Schauspielerei war hier bei Marko Arnautović absolut keine dabei

Wennst ka Glück hast, kommt's Pech auch noch dazu. Die Saison von Marko Arnautović lief bislang ohnehin nicht toll - und jetzt droht ihm eine lange Pause.

Im Spiel gegen Watford musste er in der 73. Minute vom Feld, nach einem Zweikampf mit Marvin Zeegelaar fiel der ÖFB-Nationalspieler unglücklich auf den Arm und musste mit starkem Verdacht auf einen Knochenbruch ins Spital.

Zuvor wurde Arnautović bei einer Doppelchance von Watford-Torhüter Gomes ein Treffer verwehrt. Auch sonst trat er spielerisch immer wieder in Erscheinung. In der 35. Minute hatte der Wiener Glück, also er nach einem Einsteigen gegen Tom Cleverley nur Gelb sah.

Das Spiel verlor West Ham mit 0:2, die Krise der Londoner geht also auch unter David Moyes weiter.