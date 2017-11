BVB-Derbyheld: "Jedes Duell unglaublich bedeuteund"

Alexander Frei traf insgesamt viermal gegen den FC Schalke

Vor dem anstehenden Revierschlager in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 (Samstag ab 15:30 Uhr) hat sich ein verdienter Derby-Held des BVB zu Wort gemeldet und dem kriselnden Top-Klub Mut zugesprochen.

"Ich halte es wie Jürgen Klopp, der einmal sagte: 'In solchen Spielen werden Helden geboren'", so der ehemalige Dortmunder Alexander Frei im Gespräch mit dem "kicker". Trotz der anhaltenden Form- und Ergebniskrise der Borussen sieht der 38-Jährige alle Chancen für seinen Ex-Verein, das prestigeträchtigste Duell in der Bundesliga erneut für sich zu entscheiden.

Alexander Frei selbst hat sich nach einem legendären Revierduell den Status "Derbyheld" verdient. Beim 3:3 im September 2008 wurde er in der zur zweiten Halbzeit eingewechselt und sorgte dann mit zwei Treffern und einem Assist praktisch im Alleingang für das späte Unentschieden.

Auch für den Schweizer, der mittlerweile als Coach für die A-Jugend des FC Basel tätig ist, hatte das Nachbarschaftsduell gegen die Königsblauen immer seine ganz eigene Faszination: "Jedes Duell mit Schalke besitzt eine unglaubliche Bedeutung, die von Montag bis Samstag dokumentiert und zelebriert wird."

Frei: "Man kann vieles wieder in die richtige Bahn lenken"

Gerade vor dem Hintergrund, dass es in den letzten Wochen aus BVB-Sicht überhaupt nicht lief und drei Bundesliga-Partien nacheinander verloren wurden, betonte Frei: "Mit einem Sieg über Schalke kann man vieles wieder in die richtige Bahn lenken."

Er erinnerte dabei auch an das Duell von vor zehn Jahren, als die Dortmunder im eigenen Stadion am 33. Spieltag dem Erzrivalen durch einen überraschenden 2:0-Sieg die Meisterschaft vermasselten und die Fans so für eine dürftige Saison entschädigten. Auch in dieser Partie traf der Stürmer damals.

Insgesamt stand Frei zwischen 2006 und 2009 bei den Schwarz-Gelben unter Vertrag. Er absolvierte in dieser Zeit 74 Bundesligaspiele, in denen er 34 Treffer erzielte.