Bericht über Spezial-Klausel in Ito-Vertrag

Tatsuya Ito gilt als einer der neuen Hoffnungsträger beim HSV

Tatsuya Ito soll dem Hamburger SV auch trotz seines zuletzt unglücklichen Auftritts beim FC Schalke 04 (0:2) langfristig erhalten bleiben. So ist zumindest der Wunsch der Klubführung und von Cheftrainer Markus Gisdol.

Die Chance, dass der quirlige Japaner auch über den Sommer 2018 hinaus dem HSV erhalten bleibt, steigen dabei von Woche zu Woche. Wie der "kicker" berichtete, hat der 20-Jährige eine spezielle Klausel in seinem Arbeitspapier stehen.

Demnach verlängert sich der Kontrakt Itos bei den Rothosen automatisch um eine weitere Saison, falls er im Laufe der aktuellen Spielzeit auf zehn Einsätze kommt. Gegenwärtig steht der Youngster bei sieben Partien und dürfte diese Quote somit locker erfüllen.

Wenn es nach der Hamburger Vereinsführung geht, soll Ito sogar noch länger an den Klub gebunden werden. Der 1,63-Meter-Stürmer soll neben Jann-Fiete Arp als neue Offensivhoffnung aufgebaut werden. Zuletzt setzten die beiden in den Spielen gegen Stuttgart und Schalke Akzente im Angriffspiel der Hanseaten, als sie erstmals gemeinsam in der Startelf standen.

Während die Partie zu Hause gegen den VfB verdient gewonnen wurde, setzte es in Gelsenkirchen am Sonntagnachmittag einen Rückschlag. Beim 0:2 agierte auch Ito unglücklich und wurde gelb-rot-gefährdet noch vor der Pause ausgewechselt.