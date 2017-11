Gespräche bestätigt: BVB denkt über Martínez nach

Argentiniens Junioren-Nationalspieler Lautaro Martínez steht beim BVB auf dem Wunschzettel

Borussia Dortmund ist offenbar auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Im Winter könnte ein junger Argentinier die Schwarz-Gelben verstärken: Lautaro Martínez. Der Vater des Angreifers bestätigte erste Gespräche.

Beim jüngsten 2:1-Auswärtserfolg von Racing Klub bei Argentiniens Spitzenreiter Boca Juniors hat sich der BVB ein genaues Bild vom 20 Jahre alten Lautaro Martínez gemacht, so Mario Martínez bei "tycsports" im Interview. Der erste Kontakt ist demnach hergestellt: "Wir haben uns beim Abendessen formlos unterhalten. Es ist aber noch nichts Konkretes entstanden."

Die Leistung von Lautaro Martínez wird den BVB-Verantwortlichen dabei wohl gefallen haben. "Sie kamen, um das Spiel zu sehen. Ich denke, sie haben einen guten Eindruck davon bekommen, was Lautaro ihnen geben könnte", so der Vater weiter.

Zunächst erzielte der Angreifer das Führungstor zum 1:0, wenig später bereitete er den Siegtreffer durch Augusto Solari vor. Es war der dritte Einsatz des U20-Nationalspielers in dieser Spielzeit. In der vergangenen Saison war er in 23 Partien neunmal erfolgreich.

Atlético Madrid mit Interesse

Borussia Dortmund möchte den Offensivspieler gerne im kommenden Transferfenster unter Vertrag nehmen. Rund neun Millionen Euro müsste der Bundesligist laut "tycsports" aufbringen. Allerdings habe Racing mit Martínez' Berateragentur auch vereinbart, eine höhere Ablösesumme auszuhandeln.

Obendrein ist der Revierklub nicht der einzige europäische Top-Klub, der den Stürmer unter Vertrag nehmen möchte. Mario Martínez bestätigte auch das Interesse von Atlético Madrid.

Zu welchem Verein sein Sohn derzeit tendiere, wollte er nicht verraten. "Es geht nur um die sportliche Perspektive", wobei ein Wechsel in die spanische Primera División wegen der Sprache "einfacher" wäre.