S04-Legende kritisiert Mannschaftsgefüge beim BVB

Huub Stevens hat sich zur Situation bei Borussia Dortmund geäußert

Nach seiner Suspendierung darf Pierre-Emerick Aubameyang bei der Champions-League-Partie gegen Tottenham Hotspur wieder mitwirken. Huub Stevens hat das Verhalten der Spieler des BVB allerdings kritisiert.

"Natürlich musst du den Spieler bestrafen, aber du bestrafst damit auch die Mannschaft", bemängelte der ehemalige Schalke-Trainer Stevens bei "Sky". Seiner Meinung nach sei es "besser, wenn die Mannschaft auf ihn zugeht - und nicht der Trainer".

Dem 28-Jährigen, der nach einem starken Saisonstart zuletzt nur noch selten getroffen hat, war für das Ligaspiel beim VfB Stuttgart am Freitag (1:2) eine Denkpause verordnet worden. Nach einem nicht genehmigten Videodreh mit seinem französischen Kumpel und Fußball-Freestyler Séan Garnier auf dem BVB-Trainingsgelände und einer Verspätung beim Abschluss-Training war Aubameyang vom Bundesligisten kurzfristig aus dem Kader gestrichen worden. Am Montag hob der BVB die Suspendierung auf.

Doch dieser Fauxpas war nicht der erste des gabunischen Stürmers. Mit einer unerlaubten Reise nach Mailand oder einem umstrittenen Maskenjubel sorgte Aubameyang bereits für Schlagzeilen.

Matthäus: "Es gibt keine Leader"

Auch Lothar Matthäus kritisierte das Mannschaftsgefüge bei Borussia Dortmund. Dass sich der Angreifer derart viele Fehltritte leistet, liege vor allem am Charakter der gesamten Mannschaft. "Es gibt keine Leader bei Borussia Dortmund. Deshalb macht Aubameyang das, was er macht. Er kommt häufiger zu spät, besucht Dembélé in Barcelona und fliegt zum Friseur nach Paris", lautete das Urteil des Weltmeisters von 1990.

"Aber in Dortmund ist keiner da, der ihm sagt: 'So geht es nicht'", analysierte Matthäus weiter und verwies auf die derzeitige Formschwäche von Aubameyang: "Wenn er seine Leistungen nicht bringt, darf er sich so etwas erst recht nicht erlauben."