Die glorreichen Acht: Klose und die WM-Losfeen

WM Auslosung: Klose bekommt prominente Unterstützung

Englands Fußball-Idol Gary Lineker und Weltmeister Miroslav Klose bekommen bei der Auslosung der WM-Endrunde prominente Unterstützung.

Wie der Weltverband FIFA am Dienstag mitteilte, werden Diego Maradona (Argentinien), Laurent Blanc (Frankreich), Gordon Banks (England), Cafu (Brasilien), Fabio Cannavaro (Italien), Diego Forlán (Uruguay) und Carles Puyol (Spanien) am 1. Dezember in Moskau Lineker bei der Ziehung der Kugeln assistieren.

Die sieben Spieler repräsentieren neben WM-Rekordtorschütze Klose die acht Siegernationen der bisherigen 20 Endrunden. Der 91 Jahre alte Nikita Simonyan vertritt Gastgeber Russland. Klose wird die WM-Trophäe zur Zeremonie bringen.