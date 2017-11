Süle: "Niemals auf einer Ebene mit Boateng"

Niklas Süle lobte Jérôme Boateng in höchsten Tönen

Niklas Süle muss sowohl bei Bayern München als auch in der Nationalmannschaft mit Jérôme Boateng und Mats Hummels um seinen Platz in der Innenverteidigung kämpfen. Einen Konkurrenzkampf ruft der 22-Jährige allerdings nichts aus - im Gegenteil.

"Ich würde mich niemals auf eine Ebene mit ihm stellen. Wenn Jérôme fit ist, ist er einer der besten Innenverteidiger der Welt", schwärmte Süle von seinem Kollegen nach jüngsten Bayern-Sieg gegen Augsburg am vergangenen Samstag. Süle klang dabei fast demütig: "Wenn ich mal ansatzweise das erreichen kann, was Jérôme erreicht hat, dann bin ich sehr zufrieden mit meiner Karriere."

Der Bayern-Neuzugang stand bislang in neun Bundesligaspielen auf dem Platz, sechs Mal davon in der Startelf. Über zu wenige Minuten auf dem Platz beschwert sich Süle keinesfalls. "Ich bin froh, dass ich das Vertrauen bekomme, weil wir unheimlich viele Spiele dieses Jahr haben, in denen jeder gebraucht wird. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Einsatzzeiten", erklärte der Abwehrspieler.

Die starke Konkurrenz in München ist für Süle auch ein Vorteil: "Ich habe mich unter anderem deswegen für den Wechsel hierher entschieden, weil ich mit den zwei besten Verteidigern, die es auf der Welt gibt, immer an einer Seite spielen kann."

Doch auch neben dem Platz schaut sich Süle einiges von seinen Kollegen ab. So soll der Nationalspieler seit Jupp Heynckes Trainer ist bereits 2,5 Kilogramm abgenommen haben. "Ich nehme das alles ein bisschen ernster als ich das teilweise früher genommen habe. Da kann ich mir viel abschauen von den beiden", so Süle.