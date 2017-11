Salzburg vor Einzug in K.o.-Phase

Salzburg wäre mit einem Unentschieden gegen Guimarães weiter

Für Serienmeister RB Salzburg ist der Einzug ins Sechzehntelfinale der Europa League zum Greifen nah. Schon ein Remis im Heimspiel gegen Vitória Guimarães könnte den Bullen am Donnerstag (ab 19:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) reichen, um vorzeitig und zum fünften Mal die K.o.-Phase zu erreichen. Eine Leistung, die in Österreich außer Salzburg bisher nur Rapid in der Saison 2015/2016 gelungen ist.

Über das Sechzehntelfinale hinaus kamen die heimischen Klubs in acht Saisonen lediglich 2013/14, als Salzburg unter Roger Schmidt nach dem klaren 6:1 (gesamt) gegen Ajax im Achtelfinale mit 1:2 am FC Basel scheiterte. Es war auch eine von zwei Saisonen neben 2009/10, in der die "Bullen" als Gruppensieger mit dem Punktemaximum aufstiegen. Das ist heuer bekanntlich nicht möglich.

Salzburg wäre schon mit einem Unentschieden gegen Guimarães weiter, sollte Konyaspor im Parallelspiel zu Hause gegen Marseille nicht gewinnen. Die Wiener Austria ist am Donnerstag auswärts bei Milan im Einsatz (ab 21:05 Uhr im weltfussball-Liveticker) und hat dabei noch eine kleine Chance auf den Einzug ins Achtelfinale.

apa