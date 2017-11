Experte exklusiv: Dann kann Bosz "schwierig werden"

Steht gegen Tottenham unter Druck: BVB-Coach Peter Bosz

Borussia Dortmunds Trainer Peter Bosz gerät vor dem Champions-League-Spiel des BVB gegen Tottenham Hotspur am Dienstag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) immer mehr in die Kritik.

Der Bosz-Kenner Marco van Wijngeeren, Chefredakteur des niederländischen Portals voetbal.com, spricht im exklusiven weltfussball-Interview über Bosz' Ruf in den Niederlanden, die Gründe für seinen schwierigen Stand in Deutschland und erklärt, warum das System-Bosz nicht in der Bundesliga funktioniert.

Herr van Wijngeeren, Peter Bosz war bei Ajax erfolgreich, hat zum Beispiel das Finale der Europa League erreicht. Warum klappt es in Deutschland nicht?

Marco van Wijngeeren: Sein System ist durchschaut. José Mourinho hat schon im Europa-League-Finale gezeigt, wie das System von Bosz zu knacken ist. Die Bundesliga-Klubs haben schnell verstanden, wie sie auf seine Taktik reagieren müssen. In der Eredivisie hat das länger gedauert. Darauf kann Bosz nun keine taktische Antwort geben. Sein großes Manko ist, dass er nicht einfach auf das nächste System übergehen kann. Entweder will er das nicht, oder er kann nicht.

Ist Bosz damit in Deutschland schon gescheitert, oder kann er der Mannschaft noch einmal neue Impulse geben und sie aus der Krise führen?

Bis jetzt habe ich noch keine andere Spielidee, kein anderes Spielsystem von ihm gesehen. Auch nicht bei Ajax. Aber da hat es vielleicht auch zu lange gut funktioniert. Ich denke, er könnte mehrere Systeme spielen lassen, aber seine Taktik basiert auf dem 4-3-3-System. Das hat er so im Kopf, so möchte er gerne spielen. Und das wird er auch so lange wie möglich versuchen. Die Niederlage gegen Stuttgart könnte aber ein Schlüsselerlebnis gewesen sein. Ich bin gespannt, ob und auf welche Weise er sein System umbaut.

Hat Bosz beim BVB im Vergleich zu Ajax die falschen Spieler? Dort hat sein System ja funktioniert.

Ich denke er hat sehr gute Spieler. Bei Ajax hat es sehr lange gedauert, bis die Spieler Bosz' Forderungen umsetzen konnten. Beim BVB ging das viel schneller. Dortmund ist ja auch sehr gut in die Saison gestartet - sechs Siege in sieben Ligaspielen. Doch dann ist das System zusammengebrochen, weil sich die Gegner auf das System eingestellt haben. Nach fünf Bundesliga-Partien ohne Erfolg befindet sich die Borussia nun mitten in einer Krise.

In Deutschland wird Bosz für sein hartnäckiges Festhalten am 4-3-3-System kritisiert. Wie werden Bosz und die BVB-Krise in den Niederlanden wahrgenommen?

Alle Ajax-Fans schauen noch auf ihn. Dass er seine taktische Ausrichtung beibehält, ist typisch Bosz. Er glaubt an seine Idee und wird nicht vom eingeschlagenen Weg abweichen. Die Frage ist nur, wie groß der Druck in Dortmund wird. Entweder zeigt er jetzt, dass sein System funktioniert oder der BVB zieht einen Schlussstrich.

Auch bei Ajax gab es Ärger, der letztendlich zu Bosz' Abschied geführt hat. Ist Bosz ein schwieriger Typ?

In Amsterdam wollte er bei den Assistenztrainern etwas verändern. Ajax hat gesagt, das machen wir nicht. Bosz weiß was er will. Und wenn er das nicht bekommt, dann kann er schwierig werden. Ich denke, dass Wort "stur" beschreibt ihn ganz gut. Auch in Holland ist er stur und einsilbig aufgetreten. Damals hat ihm aber der Erfolg recht gegeben. Das ist aktuell anders.

Zuletzt hieß es in den deutschen Medien, die BVB-Bosse würden Bosz bei anhaltender Erfolglosigkeit ein System vorschreiben. Würde Bosz ein solches Taktik-Diktat mitmachen?

Wenn ihm etwas aufgezwungen wird und er findet das nicht gut, dann wird er das auch nicht machen. Als es damals bei Ajax Ärger gab, ist er zum Beispiel auch in Verhandlungen mit dem BVB getreten.

Am Dienstagabend geht es für Borussia Dortmund in der Champions League gegen Tottenham. Hat der BVB eine Chance?

Die letzten Ergebnisse sprechen nicht für die Borussia. Bosz muss Dienstagabend etwas verändern. Zu gewinnen wird sehr schwer.

Wird Bosz entlassen, wenn er gegen die Engländer nicht gewinnt?

Ich glaube, die Champions League hat beim BVB nicht mehr oberste Priorität. Der nächste Bundesliga-Spieltag könnte aber entscheidend für Bosz werden. Entweder ändert er seine Meinung oder er wird rausfliegen.

Das Interview führte Sebastian Ernst