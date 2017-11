Spurs-Youngsters kaufen BVB den Schneid ab

Jadon Sancho konnte mit der U19-Vertretung des BVB keinen Sieg einfahren.

Vier Spiele, neun Punkte. Die bisherige Ausbeute von Borussia Dortmunds U19 in der Youth League las sich bisher sehr gut. Dann kam der Tabellenzweite Tottenham Hotspur und fügte dem BVB am 5. Spieltag eine empfindliche 1:3-Niederlage zu.

Im Spitzenspiel der Gruppe H musste Dortmunds Trainer Benjamin Hoffmann, der Jadon Sancho als Linksaußen von Anfang an brachte, mit seiner Mannschaft schon früh einen Rückschlag hinnehmen. Spurs-Mittelfeldspieler Samuel Shashoua nahm einen Pass im Strafraum ohne Bedrängnis an und schob ihn aus sechs Metern links ein (7.).

In der Folge nahm die Partie aus Dortmunder Sicht zwar Fahrt auf, allerdings setzte es kurzerhand den nächsten Rückschlag. Diesmal überzeugte Samuel Shashoua als Vorbereiter (18.) für Jaden Brown, der auf 2:0 erhöhte.

Der BVB kam im ersten Durchgang noch durch Emre Aydinel (30.) per Distanzschuss und dank großer Mithilfe von Spurs-Keeper Brandon Austin zum Anschlusstreffer. Dieser hielt den Schuss erst fest, bugsierte den Ball dann jedoch selbst ins Tor. Hoffnungen schöpfte die Borussia auch durch einen gehaltenen Elfmeter von Torwart Luca Unbehaun (34.).

Diese wurden kurz vor der Halbzeit durch Kazaiah Sterling (44.) allerdings kurzerhand zunichte gemacht. Der Angreifer setzte sich über die linke Seite im Duell gegen BVB-Verteidiger Schwermann mit einer Körpertäuschung durch und schlenzte das Leder sehenswert ins lange Eck.

Im zweiten Durchgang nahm das Tempo in der Partie deutlich ab. Die Gäste, die durch den Sieg den BVB in der Tabelle nun überholt haben, verschränkten sich darauf, den Sieg zu sichern. Am letzten Spieltag müssen die Schwarz-Gelben bei Real Madrid bestehen, die zeitgleich mit 2:0 in Nikosia gewinnen konnten. Ein Punkt würde dem BVB zum Weiterkommen reichen.