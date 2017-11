Bosz: "Das ist kein Pech, das ist schlecht!"

Peter Bosz vor dem Champions-League-Duell mit Tottenham

Borussia Dortmunds angezählter Cheftrainer Peter Bosz hat sich optimistisch gezeigt, gegen Tottenham Hotspur in der Champions League endlich die lang ersehnte sportliche Wende herbeiführen zu können.

"In der ersten Halbzeit in London haben wir auch sehr gut gespielt, leider auch am Ende verloren. Da haben wir gezeigt, dass wir das können", sagte der Niederländer im Gespräch mit "Sky Sport News HD" vor dem Duell mit den Spurs.

Bosz will trotz der jüngsten Pleitenserie von drei Bundesliga-Niederlagen nacheinander mit dem nötigen Mut und der richtigen Aggressivität aufspielen, wenn es am Dienstagabend (20:45 Uhr) gegen das Top-Team aus der Premier League geht: "Wichtig ist, dass wir nach vorne gucken und daran glauben, dass wir etwas ändern können. Und das werden wir auch. Wir werden das hinkriegen, da bin ich mir sicher."

"Mannschaft braucht mal Erfolg"

Angesprochen auf die letzte Bundesliga-Niederlage beim VfB Stuttgart, bei dem sich der BVB vor allem in der Hintermannschaft alles andere als sattelfest präsentierte, stellte der 54-Jährige klar: "Das ist kein Pech, das ist schlecht!" Der Linienchef der Borussia betonte, dass er sich ohnehin noch nie hinter Ausreden versteckt habe: "Ich habe noch nie über Pech gesprochen. Man bekommt am Ende das, was man verdient."

Zuletzt waren das ein Punkt aus fünf Bundesligaspielen sowie der abgeschlagene dritte Platz in der Champions League. Gegen Tottenham hofft Bosz dennoch auf die Kehrtwende und legte sich bei "Sky Sport News HD" fest: "Was die Mannschaft braucht, ist mal Erfolg. Wenn man jedes Mal einen Schlag bekommt, tut es weh. Das ist schwer für die Spieler, auch für uns Trainer. Es ist wichtig, dass man jedes Mal wieder aufsteht."

Nur bei einem Sieg gegen den Vorrunden-Tabellenführer Tottenham hat Dortmund theoretisch noch eine Chance, in die K.o.-Phase der Königsklasse einzuziehen. Allerdings nur, wenn zeitgleich Titelverteidiger Real Madrid gegen APOEL Nikosia nicht über ein Unentschieden hinauskommt.