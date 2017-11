Stimmen: "Ich kann es nicht erklären"

Mario Götze stand über 90 Minuten auf dem Feld

Borussia Dortmund hat auch gegen Tottenham keinen Schritt aus der sportlichen Krise machen können. Nach der 1:2-Heimpleite gegen Tottenham Hotspur war die Stimmung erneut auf dem Tiefpunkt. Bei RB Leipzig hingegen ist die Hoffnung groß, nach dem 4:1-Erfolg bei der AS Monaco doch noch in die K.o.-Phase einziehen zu können. Die Stimmen zum Champions-League-Abend:

Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur 1:2

Peter Bosz (Trainer Borussia Dortmund): "Nach dem 1:1 hat man gesehen, dass den Spielern das Vertrauen gefehlt hat. In der ersten Halbzeit haben wir es ganz ordentlich gemacht, kompakt gestanden und Chancen bekommen. Hinterher war der Fußball nicht mehr gut, da muss man ehrlich sein. Wenn man bei so einer großen Mannschaft die dem BVB so lange nicht gewinnt, fehlt das Vertrauen, das ist logisch. Ich weiß, dass es wichtig ist, gegen Schalke zu gewinnen - auch für meine Position."

Maurizio Pochettino (Teammanager Tottenham Hotspur): "Es stimmt, in der ersten Halbzeit war es sehr ausgeglichen. Es war ein enges Spiel. Wir hatten den 0:1-Rückstand nicht verdient, aber in der Pause haben wir ein bisschen darüber gesprochen. Das Team hat dann sehr gut reagiert. Das frühe Tor von Harry half uns, auf unsere Qualitäten zu vertrauen. So haben wir dann immer mehr Chancen kreiert."

Mario Götze (Borussia Dortmund): "Wir machen es lange sehr gut und führen. Dann kriegen wir aber zu schnell ein Gegentor. Ich kann es derzeit nicht erklären. Wir müssen uns alle ankreiden, dass wir wieder verloren haben. Solche Tore kannst du nicht alle drei Tage kassieren."

Gonzalo Castro (Borussia Dortmund): "Man sieht uns die letzten Wochen an. Es fehlt das Erfolgserlebnis. Nach dem 1:1 sind wir eingebrochen und erspielen uns keine Chancen mehr. Wir haben die erste Halbzeit so gut gestartet, aber dann kam das Ausgleichstor. Wir haben es in der ersten und der zweiten Halbzeit gesehen. Wir stehen hinter dem Trainer und besprechen alles immer sehr gut, da dürfen wir uns nicht beeinflussen lassen."

AS Monaco - RB Leipzig 1:4

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Wir waren sehr fokussiert. Die Jungs waren richtig scharf. Das war eine sehr, sehr gute Leistung. Das war mit Abstand unsere beste Vorstellung in der Champions League. Timo Werner ist vor dem Tor eine Granate."

Leonardo Jardim (Trainer AS Monaco): "Wir sind für unsere Fehler hart bestraft worden und waren nicht in der Lage, das Niveau zu halten, welches man in diesem Wettbewerb benötigt. Im nächsten Jahr müssen wir wieder stärker werden. Unser Gegner hatte das Glück auf seiner Seite und hat aus drei Schüssen in der ersten Halbzeit vier Tore gemacht."

Timo Werner (RB Leipzig): "Ich glaube, die Vorzeichen standen vor dem Spiel nicht so gut. Wir müssten gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Wir haben von Anfang an alle Vorgaben gut umgesetzt. Es ist schade, dass wir das Weiterkommen nicht mehr selbst in der Hand haben. Aber wir werden unser Bestes geben und unseren Fans noch einmal ein tolles Spiel schenken."

Andrea Raggi (AS Monaco): "Wir waren katastrophal in der ersten Halbzeit. Ich bin schon lange hier, das war das erste Mal, dass wir so gespielt haben. Ich hoffe, unsere Fans können uns verzeihen. Manchmal kann man die Dinge im Fußball nicht erklären. Heute hat bei uns nichts funktioniert. Wir müssen jetzt zusammenstehen, um durch diese Krisenzeiten zu kommen."

Kamil Glik (AS Monaco): "Das Ding wurde in der ersten Halbzeit entschieden. Wir haben individuelle Fehler gemacht. Darum wurden wir von Leipzig ausgeknockt. Es liegt nicht nur daran, aber uns haben fünf Stammspieler aus der letzten Saison verlassen. Wir dürfen aber nicht nach Ausreden suchen und müssen uns jetzt auf die Meisterschaft fokussieren."