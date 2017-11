Leipzig droht längerer Ausfall von Sabitzer

Marcel Sabitzer zog sich eine schwierige Schulterverletzung zu

Dem deutschen Vizemeister RB Leipzig droht ein längerer Ausfall von Marcel Sabitzer. Der österreichische Nationalspieler kugelte sich beim 4:1-Erfolg in der Champions League bei AS Monaco die Schulter aus und musste in der 35. Minute ausgewechselt werden.

"Es sieht nicht gut aus. Es sieht so aus, dass er uns länger fehlen wird", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl nach dem Spiel bei "Sky". Sabitzer wurde direkt ins Krankenhaus gebracht.