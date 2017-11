Alonso lobt "radikale" Änderungen nach Ancelotti

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Carlo Ancelotti (l.) und Xabi Alonso beim FC Bayern München

Beim FC Bayern München ist die Stimmung seit dem Amtsantritt von Jupp Heynckes besser denn je. Einer, der Vorgänger Carlo Ancelotti an der Säbener Straße erlebt hat, war von dessen Entlassung jedoch zunächst überrascht: Xabi Alonso. Immerhin hat er "mit ihm die Meisterschaft gewonnen", so der Spanier im Interview mit der "Sport Bild".

"Und das in seinem ersten Jahr, in dem er den deutschen Fußball und die Philosophie des FC Bayern erst noch kennenlernen musste", führte der 35-Jährige an, der nach der vergangenen Saison seine Fußball-Schuhe an den Nagel gehängt hat. Warum Ancelotti in dieser Spielzeit einen "schlechten Start" hatte, wisse er allerdings nicht.

Fakt ist, dass der FC Bayern mit Neu-Trainer Jupp Heynckes von einem Sieg zum nächsten eilt. "Er scheint dem Klub richtig gutzutun", so Alonso weiter. Unter Heynckes habe sich "innerhalb kürzester Zeit alles radikal geändert". Die Veränderungen seien vor allem in der Mannschaft zu sehen, die "neue Atmosphäre" sei spürbar: "Das ganze Team steht eng zusammen." Ein Zusammenhalt, der unter Vorgänger Ancelotti zu Beginn dieser Saison scheinbar fehlte.

Xabi Alonso ist dabei jedoch nicht überrascht, dass die Münchener die Kurve bekommen haben. "Der Verein hat eine klare Philosophie und verfolgt diese seit Jahren konsequent", weiß der ehemalige Mittelfeldspieler, der vor allem die Arbeit des Vorstandsvorsitzenden hervorhob: "Karl-Heinz Rummenigge lässt sich davon nicht so leicht abbringen und reagiert nicht hektisch auf plötzliche Einflüsse."