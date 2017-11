Kölner Relegation laut Daum "das Maximum"

Christoph Daum sieht seinen ehemaligen Verein 1. FC Köln im Abstiegskampf

Christoph Daum, ehemaliger Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln, geht davon aus, dass die Geißböcke bis zum Saisonende gegen den Abstieg kämpfen werden.

"Die Kölner können wieder den Anschluss an den Relegationsplatz schaffen - aber das ist für mich das Maximum, das in dieser Saison zu erreichen ist", sagte Daum im Interview mit "Sky".

Nach zwölf Spieltagen stehen die Domstädter noch ohne Sieg in der Bundesliga da. Erst zwei magere Punkte hat der 1. FC Köln auf dem Konto. "Die Frage ist, inwiefern in den Führungsgremien die notwendigen kritischen Fragen gestellt werden", so Daum weiter: "Davon kann ich im Augenblick nicht groß etwas sehen. Es ist immer dieses kölsche 'Mer stonn zesamme', nur dann muss man sich darüber im Klaren sein, was die Konsequenz ist - der mögliche Abstieg."

Eine etwaige Entlassung von Trainer Peter Stöger käme für den 64-Jährigen zu spät: "Von den Ergebnissen her ist der Zeitpunkt schon überschritten. Bei ganz vielen Vereinen wäre ein Trainerwechsel schon längst erfolgt."

Laut der "Sport Bild" könnte sich ein Trainer-Wechsel allerdings ohnehin als schwierig erweisen. In der Satzung des Bundesligisten ist die Zustimmung des Gemeinsamen Ausschusses des 1. FC Köln notwendig.

In diesem Gremium sitzen Präsident Werner Spinnter, Vizepräsidenten Toni Schumacher und Markus Ritterbach, Stefan Müller-Römer, Vorsitzende des Mitgliederrates und sein Stellvertreter Carsten Wettich, Beirats-Vorsitzender Karl­-Ludwig Kley sowie Aufsichtsratsboss Lionel Souque. Die Meinung über die sportliche Leitung soll innerhalb des Gremiums unterschiedlich sein. Ex-Torwart Toni Schumacher gilt demnach als Befürworter Stögers.