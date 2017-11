Bericht: Barca trotz Mini-Ablöse bei Özil unsicher

Der Vertrag von Mesut Özil läuft am Ende der Saison aus

Der FC Barcelona will sich in der Winterpause verstärken. Das kündigte Präsident Josep Maria Bartomeu bereits an. Dabei gerät offenbar Mesut Özil immer mehr in den Fokus, der jedoch innerhalb der Klubführung nicht unumstritten ist.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Kader, aber wenn es eine Möglichkeit gibt, würden wir sie im Winter immer nutzen. Um die Champions League zu gewinnen, fehlt uns vielleicht noch ein Detail", sagte Bartomeu am Montag.

Bei diesen "Detail" könnte es sich um Mesut Özil handeln. Wie die spanische Zeitung "Sport" berichtet, war Barcas Verantwortlicher für Transfer-Verhandlungen Raul Sanllehi bereits in London, um sich mit Özils Berater Erkut Sögüt zu treffen. Bei dem Meeting soll sogar eine Einigung getroffen worden sein.

Doch noch fehlen die Zustimmungen von Manager Pep Segura, Sportdirektor Robert Fernández und von Trainer Ernesto Valverde. Diese haben schließlich das letzte Wort.

Dem Bericht zufolge zweifle bei den Katalanen zwar keiner an den Stärken des deutschen Nationalspielers, doch einige fragen sich, ob der Weltmeister zu Barca passt. Gerade seine Körpersprache auf dem Platz sorge bei den Verantwortlichen für Bedenken. Auch sein Leben neben dem Fußballfeld, das Barca aus seiner Zeit bei Real Madrid bekannt ist, soll den Katalanen ein Dorn im Auge sein.

Di María und Fekir als Plan B und C?

Für einen Transfer von Özil spreche, dass er direkt für die Champions League spielberechtigt wäre. Außerdem wäre der 29-Jährige, dessen Vertrag bei Arsenal am Ende der Saison ausläuft, ein richtiges "Schnäppchen". 20 Millionen Euro müsste Barcelona angeblich an die Gunners überweisen.

Neben Özil sollen auch Ángel Di María von Paris Saint-Germain und Nabil Fekir von Olympique Lyon beim Spitzenreiter der Primera División im Gespräch sein.