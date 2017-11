Klopp: "Im Moment fühlt es sich nur schlecht an"

Jürgen Klopp war mit der zweiten Halbzeit ganz und gar nicht zufrieden

Nachdem der FC Liverpool eine 3:0-Führung gegen Sevilla verspielte, geriet besonders die Einstellung der Spieler in die Kritik. Für Trainer Jürgen Klopp ist das allerdings kein grundlegendes Problem.

"Ja, die Einstellung war heute nicht perfekt", gab Klopp nach der Partie zwar zu, betonte aber zugleich: "Das ist kein generelles Problem." Für den Coach ist die Ursache für die schlechte zweite Halbzeit klar: "Wir haben aufgehört Fußball zu spielen und haben Sevilla zurück ins Spiel kommen lassen."

Die Reds dominierte die Champions-League-Partie gegen Sevilla bis zur 51. Minute mit 3:0. Durch zwei Treffer von Wissam Ben Yedder und einem Tor von Guido Pizarro in der Nachspielzeit glichen die Spanier aus.

"Wir wollten das Geschehen kontrollieren, aber wir haben in der zweiten Halbzeit zu passiv agiert und standen einfach zu tief. Sevilla hat sich stark zurückgekämpft. Respekt dafür", lautete die Analyse von Klopp: "Für haben eine Tür für sie geöffnet und sie dann nicht mehr geschlossen. Das ist die Geschichte des Spiels."

Im abschließenden Gruppenspiel gegen Spartak Moskau haben die Reds noch alles selbst in der Hand. Mit einem Sieg kann Liverpool den Gruppensieg perfekt machen. Doch den Fokus hat Klopp offenbar noch nicht auf die wichtige Partie gelegt. "Es fühlt sich an, als hätten wir verloren. Zwar haben wir es gegen Spartak selbst in der Hand, aber im Moment fühlt es sich einfach nur schlecht an."