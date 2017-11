Derby im Blick: Goretzka trainert wieder

Der Schalker Leon Goretzka hofft auf einen Einsatz gegen den BVB

Für Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka vom FC Schalke 04 sind die Chancen auf einen Einsatz in der Bundesliga-Partie am Samstag (15:30 Uhr) bei Borussia Dortmund gestiegen.

Der Mittelfeldspieler, der in den zurückliegenden Wochen wegen einer knöchernen Stressreaktion im Unterschenkel pausieren musste, kehrte in das Mannschaftstraining zurück. Goretzka konnte dabei alle Übungen mitmachen. Diese absolvierte er jedoch "ein bisschen mit Auge", erklärte Trainer Domenico Tedesco hinterher: "Toll, dass Leon wieder dabei ist."

Zuletzt war der 22-Jährige in der Bundesliga am 20. Oktober im Spiel gegen Mainz (2:0) zum Einsatz gekommen. Planen kann der Schalke-Coach für das Revierderby zudem mit Franco Di Santo. Der Angreifer wurde am Sonntag zur Pause des Spiels gegen den Hamburger SV (2:0) mit muskulären Problemen ausgewechselt, konnte aber ebenfalls das Mannschaftstraining bestreiten.

Eng wird es unterdessen bei Benjamin Stambouli, der wegen eines Pferdekusses aussetzte. Möglich, dass der Franzose gegen Borussia Dortmund nur zuschauen wird.

S04-Kapitän: Derby wie "K.o.-Spiel"

Ralf Fährmann strich derweil das besondere Flair des Nachbarschaftsduells heraus: "Es hat den Charakter eines K.o.-Spiels. Egal, wie die Form ist, es zählen nur die 90 Minuten auf dem Platz. Wir sind nicht der klare Favorit, sondern das wird ein Spiel auf Augenhöhe." Die Königsblauen waren in der Bundesliga-Tabelle zuletzt am BVB vorbeigezogen und belegen derzeit den zweiten Rang hinter Spitzenreiter Bayern München.

"Wir bleiben cool, Dortmund hat brutale individuelle Klasse. Die Dortmunder wollen mit dem Spiel Wiedergutmachung betreiben, deshalb müssen wir das Spiel konzentriert und analytisch angehen", betonte Fährmann. Bei normalen Bundesliga-Spielen müsse man sich pushen, "beim Derby eher beruhigen", so der Keeper.