RB-Seitenhieb? Selke fühlt sich "wieder wohl"

Davie Selke kritisierte die Kommunikation bei RB Leipzig

Mit einem kleinen Seitenhieb gegen seinen alten Klub RB Leipzig hat Hertha-Stürmer Davie Selke von seiner großen Zufriedenheit beim Fußball-Bundesligisten in Berlin gesprochen.

"Hier fühle ich mich das erste Mal seit Monaten wieder wohl in einem Verein", sagte der U21-Europameister in einem Interview der "Sport Bild". Selke, der in Leipzig nur sporadisch eingesetzt worden war, wechselte im Sommer in die Hauptstadt und war mit einer Ablöse von rund 8,6 Millionen Euro der Hertha-Rekord-Transfer.

Eine Sprunggelenk-Verletzung verzögerte allerdings seinen Start in der Mannschaft von Trainer Pál Dárdai, den er lobte. "Pál Dárdai hat nicht viel gesprochen, aber alles auf den Punkt gebracht. Er meinte, dass er mich unbedingt haben möchte", sagte Selke, der im Europa-League-Spiel gegen Luhansk beide Tore schoss.

Die Unterstützung der medizinischen Hertha-Abteilung während seiner inzwischen überwundenen Verletzung sei "überragend" gewesen, erklärte Selke. "Es war eine harte Zeit. Auch, weil ich die ganze Zeit einen Spezialschuh tragen musste", sagte Selke, der die interne Kommunikation in Leipzig bemängelte: "Ich habe die meisten Aussagen über mich in der Zeitung gelesen."