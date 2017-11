Stöger zeigt Unverständnis für Fan-Anzeige

FC-Coach Peter Stöger hofft, dass die Fan-Klage abgewiesen wird

Trainer Peter Stöger hat für die Anzeige eines Fans des 1. FC Köln gegen Video-Schiedsrichter Tobias Welz wenig Verständnis.

"Das ist zwar eine schöne mediale Geschichte, aber ich kann damit nix anfangen", sagte Stöger: "Und ich hoffe, die Klage wird abgewiesen - bei aller Wertschätzung für den Fan, der sich um den FC sorgt."

Der Gründer eines Kölner Fan-Klubs hatte Welz nach der 0:1-Niederlage des FC in Mainz angezeigt. Es liege ein "eindeutiger und bewusster Betrug" vor, sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Köln hatte das Spiel in Mainz durch einen unberechtigten Elfmeter verloren. Welz hatte die falsche Entscheidung von Schiedsrichter Felix Brych nach Ansicht der TV-Bilder nicht korrigiert.

Köln nimmt "Verletztensituation an"

Das Duell gegen den FC Arsenal im Europa-League-Duell am Donnerstag (19:00 Uhr) will der Trainer unterdessen nutzen, um das Selbstbewusstsein seines Teams zu stärken. "Es geht gegen einen außergewöhnlichen Gegner in einer tollen Atmosphäre. Mit einem guten Ergebnis können wir uns Vertrauen holen", sagte der 51-jährige Österreicher auf der Pressekonferenz vor dem Vergleich mit den Gunners.

Allerdings muss der Coach wiederum zahlreiche verletzte Stammkräfte ersetzen. "Es fehlen uns Spieler vor allem im Trainingsbetrieb. Elf Mann findest du, unsere Aufgabe ist es, eine Formation zu finden, mit der sie sich wohlfühlen", äußerte Stöger. Abwehrspieler Dominic Maroh ergänzte: "Wir nehmen die Verletztensituation an. Jammern bringt nichts."