Heynckes: Wagner? "Es gibt auch andere Spieler"

Jupp Heynckes hat sich zu einem Transfer von Sandro Wagner geäußert

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge verkündete unlängst, der deutsche Fußball-Rekordmeister werde keine "Wasserstandsmeldungen" im Poker um den als Lewandowski-Backup auserkorenen Hoffenheim-Stürmer Sandro Wagner abgeben. Bayern-Coach Jupp Heynckes lies sich aber doch eine kleine Aussage entlocken.

"Es gibt auch noch andere Spieler", fegte Heynckes die konkrete Nachfrage bezüglich einer Wagner-Verpflichtung im Gespräch mit dem "ZDF" locker vom Tisch. So oder so, werde man "nichts übereilen", die Situation "in Ruhe analysieren" und dann schauen, ob man im Winter einen Spieler verpflichte oder nicht, erklärte der Altmeister der Trainerriege weiter.

Deutlicher wurde Heynckes in der Personalie Antoine Griezmann. Der Angreifer von Atlético Madrid sei zwar "ein sehr guter Spieler", aber auch "eine Größenordnung, wo der FC Bayern auch wahrscheinlich nicht einsteigen wird."

Griezmann gab zudem zuletzt bekannt, dass er sich in Madrid wohlfühle und nicht beabsichtige, Spaniens Hauptstadt im Winter zu verlassen.

Rummenigge stellt klar: Bayern treibt keine Eile

Auch Rummenigge betonte erneut, dass der FC Bayern nicht von Eile getrieben sei: "Bekanntermaßen macht der Transfermarkt am 1. Januar auf. Wir haben viel Zeit und Ruhe, um zu überlegen und die richtige Entscheidung zu finden", so der Vorstandsvorsitzende vor dem Abflug zum Champions-League-Auswärtsspiel beim RSC Anderlecht.

Wintertransfers seien ohnehin kein einfaches Business: "Bayern München hat ein ganz großes Anspruchsniveau hinsichtlich seiner Spieler. Deswegen ist es sicher schwer, einen adäquaten Backup zu bekommen und zu verpflichten."