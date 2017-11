Schmelzer zu Matthäus: "Kann gern vorbeikommen"

Marcel Schmelzer (M.) hat auf die Kritik von Lothar Matthäus reagiert

"Es gibt keine Leader bei Borussia Dortmund", urteilte TV-Experte Lothar Matthäus jüngst nach der Niederlage in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart. Nachdem der BVB auch in der Champions League gegen Tottenham Hotspur (1:2) den Kürzeren zog, hat Marcel Schmelzer nun deutliche Worte zu der Kritik gefunden.

"Für Lothar Matthäus ist es einfach", begann Schmelzer seine Ausführung nach der dritten Niederlage in dieser Königsklassen-Saison: "Er sitzt irgendwo im Studio und kann gar keine Ahnung haben, wie das Innenleben der Mannschaft ist, wie dort die Hierarchien sind." Kritische Worte prasselten wegen der andauernden Krise der Schwarz-Gelben beinahe täglich auf die BVB-Spieler ein.

Rekordnationalspieler Matthäus bezog sich bei seiner Aussage über die fehlende Charakterstärke in der Mannschaft beispielsweise auf das Auftreten von Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang. "Er kommt häufiger zu spät, besucht Dembélé in Barcelona und fliegt zum Friseur nach Paris", so der Weltmeister bei "Sky" zuletzt.

Auch vor weiteren Namen machte Matthäus in seinem Urteil nicht halt. Nuri Sahin "hatte in den letzten Jahren viele Verletzungssorgen", Weigl sei "zu jung" und Götze "kein Anführer". Außer Innenverteidiger Sokratis sehe er "kaum einen, der für diese Rolle in Frage kommt".

Schmelzer entgegnete nun mit einem Vorschlag: "Er kann gern einmal vorbeikommen und schauen wie das Innenleben der Mannschaft ist. Dann wird er, glaube ich, seine Meinung revidieren." Wer der Leader im BVB-Kader ist, verriet der Kapitän indes nicht: "Das ist ja egal, wir müssen ja nicht sagen, wer intern die Verantwortung übernimmt. Aber es ist auf jeden Fall so, dass welche vorhanden sind."